Zaira Nara impone el "chaleco" wrap estilo campestre para looks elevados fashionistas

Zaira Nara es de las modelos más observadas e importantes de la industria argentina. Su carisma la llevó a ser conductora de programas de streaming y el rostro de reconocidas marcas, sobre todo por encontrarle un giro original a sus atuendos. Sin embargo, en todo momento mantiene su estilo campestre y fuertemente ligado al mocha mousse. Es así como, con la llegada del invierno, decidió elevar su look fashionista, imponiendo el "chaleco" wrap, que abre el abanico de posibilidades dentro de lo western.

Zaira Nara

El chaleco wrap con el que Zaira Nara marcó la originalidad campestre

El estilo western tiene como una de sus influencias más grandes a Zaira Nara. La modelo deja en claro su amor por la naturaleza y apuestas fashionistas en cada uno de sus looks, invocando a los colores terrenales y a algunos cortes que recuerdan a prendas western. Sin embargo, ella entiende que esta búsqueda ayuda a elevar también looks modernos y clásicos de la ciudad. Es por eso que, en las últimas horas, se llevó los aplausos de los expertos fashionistas al mostrar un abrigo especial para esta época de invierno.

El chaleco wrap con el que Zaira Nara marcó la originalidad campestre

Zaira Nara apostó a la combinación del skinny jean con unas botas de caña baja y holgada. Las mismas contaban con un diseño irregular de "mangas", que, fusionado con la textura de gamuza, le daban una vuelta de tuerca campestre. En la parte superior del look, fue por un saco sastrero clásico y lo elevó a un look fashionista con el "chaleco" wrap. Se trataba de una hombrera de textura parecida al cuero, que se enganchaba en la cintura, dando una imitación del abrigo, pero permitiendo ver todo lo debajo del look.

El western y boho chic: el amor de Zaira Nara por lo campestre

Zaira Nara es una de las modelos que más apuestas a los looks conectados con la naturaleza y el estilo de vida campestre. Es por eso que siempre hace claras referencias a las prendas western, los estampados de animales o los colores terrenales.

Sin embargo, en todo momento, le da una vuelta de tuerca original, al apuntar por el boho chic, o prendas que remitan a un estilo urbano moderno. Desde la sensualidad de bikinis, sombreros cancheros, abrigos mocha mousse o botas con diseños diferentes, la modelo deja en claro que ella mantiene una fuerte relación con el cowgirl, sin perder de vista las tendencias actuales de la moda, y sus diversos trabajos en la ciudad.

El western y boho chic: el amor de Zaira Nara por lo campestre

Sin embargo, en las últimas horas, se volvió tendencia entre los expertos de la moda, al imponer el "chaleco" wrap estilo campestre para looks elevados fashionistas. De esta manera, fusionó un conjunto elegante y business con un accesorio clave. Zaira Nara se volvió a coronar como una influencia del western y una de las modelos más importantes dentro de la industria fashionista, demostrando que los estilos pueden mezclarse y así convertir un atuendo básico en uno digno de pasarela.

A.E