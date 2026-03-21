Zaira Nara arrasó con el look total black que adelanta la tendencia más glam del otoño

Con una estética que mezcla glamour y actitud, Zaira Nara volvió a marcar tendencia con un look que confirma el regreso de las faldas con brillos como uno de los grandes hits de la temporada. Lejos de quedar relegadas a la noche, las lentejuelas se reinventan para el día a día y ella lo demuestra con un estilismo que equilibra impacto y elegancia sin esfuerzo.

El look de Zaira Nara que adelanta la tendencia más glam del otoño

Zaira Nara apostó por una fórmula infalible: el equilibrio entre lo llamativo y clásico. En la parte superior eligió un sweater de punto fino negro con escote en V, un abrigo simple pero elegante que funciona como base neutra. Este recurso no es casual: al tratarse de una pieza mate, permite que toda la atención se concentre en el verdadero protagonista del outfit.

Zaira Nara

La falda midi de lentejuelas negras es sin dudas la prenda estrella del estilismo. De silueta al cuerpo y con una caída fluida que acompaña el movimiento, la pollera logra un efecto impactante sin caer en el exceso. El juego de luces que generan las lentejuelas suma dinamismo y eleva automáticamente el look, llevándolo del día a la noche sin esfuerzo.

Para completar, la conductora optó por botas negras de caña alta y punta definida, que continúan la línea monocromática. Esta elección no solo estiliza, sino que alarga visualmente la figura, reforzando una estética elegante y moderna. El total black, lejos de ser aburrido, se convierte en un lienzo donde las texturas hacen todo el trabajo.

Así se sumó a la tendencia del "no makeup"

En cuanto a los accesorios, mantuvo un perfil bajo pero efectivo: un reloj metálico que aporta un toque de luz y pequeños aros que no compiten con el brillo de la falda. El beauty look acompaña la misma lógica: natural pero pulido. La modelo llevó el pelo suelto, con ondas suaves y raya al medio, mientras que el maquillaje se mantuvo en clave "no makeup", con piel luminosa, cejas definidas y labios en tonos nude.

Una vez más, Zaira Nara demuestra que el secreto está en el balance: combinar piezas impactantes con básicos atemporales para lograr un estilismo tan canchero como elegante.