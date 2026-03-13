Zaira Nara cautivó con un jugado vestido blanco con doble apertura

Zaira Nara es una de las it girls del momento, gracias a su carisma y relación unida con los usuarios de las redes sociales. Su amor por la moda la llevó a ser parte de importantes pasarelas internacionales y de marcar su estilo que fusiona la sensualidad con la modernidad y originalidad. En las últimas horas, cautivó a sus seguidores cuando se la jugó con un total white dress con doble apertura, que impuso la elegancia en un atuendo monocromático con detalles griegos.

Zaira Nara y el vestido blanco doble apertura

El vestido de doble apertura de Zaira Nara

Zaira Nara es una de las modelos más observadas por los expertos fashionistas y las redes sociales. Su belleza se transmite a través de su estilo de la moda, donde elige las mejores tendencias de cada temporada. Sin embargo, en ocasiones, opta por la originalidad de las prendas para llamar la atención en un evento de gala. Es así como, en las últimas horas, se llevó los halagos de todos al mostrar una nueva apuesta jugada, que marca su figura y su amor por la delicadeza.

En sus historias de Instagram y posteos, mostró que fue parte de un evento publicitario de importancia. De esta manera, y con motivo de mantener la monocromía del mismo, eligió lucir un vestido total white, con inspiración griega. La prenda era de seda delicada, que envolvía su cuerpo con elegancia y presentaba una caída fluida y drapeada. De la misma manera, se lucía el escote en V de pliegues que entonaba al cinturón dorado. Sin embargo, la apuesta jugada y sensual fue el doble tajo en las piernas, aportando movimiento y haciendo que se luzcan sus piernas con los tacones negros.

Zaira Nara y el vestido blanco doble apertura

Abrigos peluches y plumas: la tendencia favorita de Zaira Nara

Las celebridades comenzaron a marcar algunos de los favoritos para las temporadas de bajas temperaturas. El otoño y el invierno se viene con una fuerte inspiración europea, y con arriesgados favoritos que elevan los atuendos. Zaira Nara fue una de las que marcó sus abrigos clave, y demostró que las texturas eran la nueva tendencia para llamar la atención.

Desde tapados teddy coat hasta sacos de plumas, la modelo dejó en claro que los looks se piensan junto a los abrigos y que ellos pueden robarse la atención. El uso de este tipo de textiles permiten proteger del invierno y llevarse los halagos, gracias a la originalidad de cada uno.

Los abrigos de Zaira Nara

Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no tardaron en halagar su elección de prendas y quedaron cautivados cuando la vieron con el vestido griego de doble tajo. Zaira Nara volvió a coronarse como la reina de las tendencias y la originalidad, con un total white dress que marcó su sensualidad y su estilo delicado y elegante, y lo elevó con su abrigo favorito de plumas de la misma tonalidad, convirtiéndola en una diosa de la moda.

A.E