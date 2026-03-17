Desde Francia, Zaira Nara reversionó el clásico conjunto sastrero con detalles lenceros y marcó la tendencia

Zaira Nara se encuentra en París combinando placer y trabajo en un viaje soñado. En su reciente posteo, la modelo cautivó a todos con un look súper original y contemporáneo que tiene como protagonista a un conjunto sastrero reversionado. La top model le imprimió su estilo trendy, femenino y romántico, y cosechó una lluvia de "likes" por parte de sus seguidores.

El look moderno y sofisticado de Zaira Nara que se llevó todas las miradas

Zaira Nara volvió a marcar tendencia con un look sastrero que mezcla elegancia clásica con guiños modernos y ultra femeninos. Desde Europa, la conductora presentó la nueva colección de su ropa inspirada en el estilo parisino y eligió un outfit que integra cápsula. El mismo resume a la perfección esa estética refinada, relajada y con detalles de alto impacto que poseen las prendas.

En las imágenes, Zaira Nara posa frente a un espejo en un baño de estética vintage, con azulejos en tonos cálidos y grifería dorada, mientras se tomaba una selfie con su celular. El look elegido para esta producción de fotos fue un traje sastrero de dos piezas en tono verde oliva, uno de los protagonistas de la temporada otoño invierno 2026. Además, este año es considerado el "neutro sofisticado" que se destaca por su versatilidad y elegancia natural.

Zaira Nara

Según se observa, el blazer es de corte recto y estructura marcada. Su diseño es apenas entallado, con solapas clásicas y botones al tono. El pantalón, de calce amplio y tiro medio, lleva un estilo capri que acompaña la silueta de la prenda superior y se caracteriza por su confección moderna.

Detalles lenceros: el toque audaz y romántico que potenció el look de Zaira Nara

El diferencial del conjunto de Zaira Nara estuvo en las terminaciones de encaje negro que asomaban tanto en los puños como en el ruedo de la pieza inferior. Este detalle lencero, sutil pero clave, elevó el look y le aportó un aire sensual que contrasta con la rigidez de la sastrería clásica, una mezcla muy presente en las tendencias actuales.

En su publicación de Instagram, Zaira Nara muestra que completó su propuesta con stilettos negros de punta fina y tiras, que estilizan su figura, y sumó accesorios minimalistas: collares en capas y anteojos de sol negros rectangulares, otro ítem clave del street style internacional. Su beauty look se destacó por llevar el pelo suelto, lacio y con raya al medio, y un maquillaje en tonos nude. Esta estética elegida reforzó ese aire effortless chic tan asociado a la moda parisina.

Zaira Nara

El resultado fue un estilismo versátil y contemporáneo, ideal tanto para el día como para la noche, que confirma que el traje sastrero sigue reinventándose temporada tras temporada. En esta ocasión, Zaira Nara apostó por guiños románticos y detalles lenceros que lograron potenciar su look.

Como era de esperarse, su posteo cosechó una lluvia de corazones y halagos de las personas que siguen su contenido fashionista. De hecho, algunos usuarios aseguraron que el estilo adoptado es similar al que suele llevar su hermana, Wanda Nara. Esto se debe a que las prendas son oversizes y poseen una confección fuera de lo tradicional, que priorizan la comodidad sin dejar de lado la sofisticación.

Desde Francia, Zaira Nara reversionó el clásico conjunto sastrero con detalles lenceros y marcó la tendencia que promete pisar fuerte en la temporada otoño invierno 2026. Un estilismo que fusiona la elegancia de lo tradicional con guiños románticos y sensuales, y que posiciona al encaje como uno de los recursos clave para actualizar básicos de siempre con una impronta moderna y sofisticada.