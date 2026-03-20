El milagro de Mía: el dramático cuadro de salud que enfrentó la hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso tras nacer a los 6 meses

Mía, la hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, llegó al mundo en circunstancias inesperadas que marcaron profundamente a su familia. Su nacimiento prematuro abrió un camino de cuidados médicos y desafíos que, con el tiempo, logró dejar totalmente de lado.

Mía, la hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, que enfrentó un difícil momento al nacer

Mía, la hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, nació en un contexto inesperado que modificó la rutina de la familia desde el primer día. Su llegada prematura implicó cuidados médicos especiales y un proceso de seguimiento constante que se extendió durante sus primeros meses de vida.

Mía Di María y Jorgelina Cardoso

El 22 de abril de 2013, mientras el campeón del mundo jugaba en el Real Madrid, su esposa dio a luz a la primera hija de la pareja en Madrid, España. La pequeña nació con solo seis meses de gestación, lo que implicaba un riesgo extremo para su vida. Los médicos les comunicaron que las probabilidades de sobrevivir eran apenas del 30%, un diagnóstico que puso a la familia en vilo.

Según contaron Ángel Di María y Jorgelina Cardoso en distintas entrevistas, Mía permaneció internada en incubadora durante semanas, bajo estrictos cuidados médicos. Su cuadro era delicado y cada día representaba un desafío. El delantero reveló que aquellos meses fueron los más difíciles de su vida, principalmente por tener que seguir adelante con su carrera mientras la preocupación por su hija era constante.

Mía, Ángel Di María y Jorgelina Cardoso

Durante todo el tiempo que la niña estuvo ingresada, la figura de la agente inmobiliaria fue un pilar fundamental en la familia. La pareja se mantuvo unida, acompañando a la bebé en cada etapa de su recuperación. La experiencia fortaleció aún más su vínculo y marcó un antes y un después en la vida del futbolista, que siempre destacó la importancia de su esposa y sus hijas en su carrera.

Cómo está Mía Di María tras recuperarse del duro momento que marcó su nacimiento

Contra el pronóstico inicial que habían dado los médicos, Mía Di María logró superar las complicaciones iniciales. Su recuperación fue lenta, pero con el tiempo dejó atrás los riesgos que habían marcado su nacimiento. Hoy, con 11 años, se encuentra en perfecto estado de salud y aparece con frecuencia en las redes sociales, compartiendo con amigos y familia.

Ángel Di María y su hija Mía

En reiteradas ocasiones, tanto Ángel Di María como Jorgelina Cardoso compartieron que la historia de su hija los marcó profundamente. Para ellos, la pequeña es una “campeona de la vida”, un ejemplo de fortaleza que los inspira constantemente. La experiencia también los hizo valorar y compartir cada momento con sus dos hijas.

En la actualidad, Mía aparece en contenidos de plataformas como TikTok, donde se la puede ver disfrutando de actividades cotidianas y compartiendo momentos familiares. La relación con su hermana menor, Pía, es cercana y constante. Ambas comparten momentos en redes bailando, maquillándose y pasando tiempo con sus padres.

Mía, la hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardozo, nació de manera prematura y atravesó un cuadro de salud que requirió cuidados médicos desde el inicio. Con el paso del tiempo, su evolución fue acompañada por la atención familiar y profesional, y hoy se muestra en redes sociales compartiendo tiempo con su hermana Pía y con amigos.

VDV