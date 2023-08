Antes de su llegada a Argentina, Abel Tesfaye anunció el final de The Weeknd

The Weeknd se presentará en el Estadio River Plate el 18 y 19 de octubre y, antes de estos importantes shows Abel Tesfaye anunció nuevos rumbos en su carrera.

Producidos por DF Entertainment y presentados por Motorola, estarán sin dudas entre los acontecimientos musicales más importantes del año, no solo por la relevancia de The Weeknd en el panorama de la música actual, sino porque ahora sabemos que se trata de la última oportunidad para ver al ídolo en esta etapa que tanto le ha dado al pop.

The Weeknd

Abel Tesfaye, nombre detrás del proyecto The Weeknd y nombre que empezó a elegir el artista en sus redes y plataformas, anunció que se viene una nueva etapa para él, una etapa que implica un final para The Weeknd.

“Está llegando a un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de Weeknd”, admitió Abel y reconoció que necesita “mudar la piel y renacer”. Aclaró que seguirá haciendo música pero de otro modo, tal vez como Abel Tesfaye. También anunció que dejará de realizar colaboraciones con otros artistas, lo que es definitivamente el fin de una era.



Cómo serán los shows de The Weeknd en Argentina



Las presentaciones en el Estadio River Plate del 18 y 19 de octubre, serán al mismo tiempo una presentación de sus últimos dos trabajos discográficos, After Hours (2020) y Dawn FM (2022) como una despedida ante sus fans argentinos de esta increíble etapa de su carrera. Todavía hay tiempo para presenciar este hito de la música en vivo: las últimas entradas pueden adquirirse en la plataforma oficial All Access. Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, está en la piel de este nombre artístico desde hace una década.

Abel Tesfaye

La séptima gira de conciertos de Abel Tesfaye viene cosechando éxito tras éxito, y ya pasó los 350 millones de dólares en ventas, prueba de que vaya adonde vaya, el músico tiene una enorme base de fans que lo espera. La primera parte del tour lo llevó a ciudades por todo Estados Unidos, para después trasladarse a diferentes países europeos y romper récords de asistencia en Londres. Los shows que conforman la gira han sido descritos como conceptuales y teatrales. La crítica especializada se refirió a esta experiencia como “un viaje espectacular por el pop postapocalíptico”.