El regreso del festival internacional a Buenos Aires transformó las canchas de rugby del Club Ciudad en el epicentro absoluto de la escena musical y social de la ciudad. Bajo un sol implacable que llevó la sensación térmica hasta los 35 grados, una multitud colmó el predio desde las primeras horas de la tarde para disfrutar de una apertura marcada por el protagonismo femenino y los looks más audaces de la temporada. Artistas como Juliana Gattas —que deslumbró con su estética electropop y una capa negra con brillos— y Marilina Bertoldi —quien regaló uno de los momentos más celebrados al versionar un clásico del rock nacional junto a la cantante de Miranda!— marcaron el pulso de una jornada vibrante frente a los escenarios principales.

Arrancó el Primavera Sound / Creditos: SIlvina Palumbo



Con la caída de la noche, la expectativa alcanzó su punto máximo alrededor de las 21:30, cuando la banda Gorillaz liderada por Damon Albarn tomó el escenario central para presentar las canciones de su nuevo trabajo discográfico, The Mountain, junto a himnos inoxidables como "Feel Good Inc" y "Clint Eastwood". El clímax de la velada llegó de la mano de una cumbre artística inolvidable: los referentes locales Bizarrap y Trueno se sumaron en vivo al espectáculo principal, desatando la euforia total del público antes de las 23 y sellando una primera fecha histórica para la edición local del encuentro.

Primavera Sound 2026: De Lisa Scha, Ambik y El Nota

Lisa Scha / Créditos: Prensa

Ambik / Créditos: Prensa

El Nota / Créditos: Prensa

Chicas power: Wiranka Johanssen, María Wolff y Metrika

Wiranka Johanssen / Créditos: Prensa

María Wolff / Créditos: Prensa

Metrika / Créditos: Prensa

La dupla Juliana Gattas y Marilina Bertoldi sorprendieron en el escenario

Juliana Gattas / Créditos: Prensa

Juliana Gattas y Marilina Bertoldi / Créditos: Prensa

Los Thuthanaka, Chechi De Marcos y Ecco2K

Los Thuthanaka / Creditos: Prensa

Chechi De Marcos / Creditos: Prensa

Ecco2K / Creditos: Prensa

Pisaron fuerte Jamie Sin Tierra, Yung Lean y CMAT

Jamie Sin Tierra / Creditos Prensa

Yung Lean / Creditos: Prensa

CMAT / Creditos: Prensa

Yung Lean / Créditos: Prensa

FALTA VIDEO

Cierre de lujo: Gorillaz, Bizarrap y Trueno

Gorillaz y Bizarrap / Creditos: Prensa

Gorilazz / Creditos: Prensa

Gorillaz / Creditos: Prensa

Gorillaz y Trueno / Créditos: Prensa

Tras una apertura repleta de estilo, energía y sorpresas sobre el escenario, el evento ya palpita su gran cierre de este domingo, donde The Strokes, Lily Allen, FKA twigs y Juana Molina prometen volver a encender la noche porteña.

Cobertura: Silvina Palumbo