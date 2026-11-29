El regreso del festival internacional a Buenos Aires transformó las canchas de rugby del Club Ciudad en el epicentro absoluto de la escena musical y social de la ciudad. Bajo un sol implacable que llevó la sensación térmica hasta los 35 grados, una multitud colmó el predio desde las primeras horas de la tarde para disfrutar de una apertura marcada por el protagonismo femenino y los looks más audaces de la temporada. Artistas como Juliana Gattas —que deslumbró con su estética electropop y una capa negra con brillos— y Marilina Bertoldi —quien regaló uno de los momentos más celebrados al versionar un clásico del rock nacional junto a la cantante de Miranda!— marcaron el pulso de una jornada vibrante frente a los escenarios principales.
Con la caída de la noche, la expectativa alcanzó su punto máximo alrededor de las 21:30, cuando la banda Gorillaz liderada por Damon Albarn tomó el escenario central para presentar las canciones de su nuevo trabajo discográfico, The Mountain, junto a himnos inoxidables como "Feel Good Inc" y "Clint Eastwood". El clímax de la velada llegó de la mano de una cumbre artística inolvidable: los referentes locales Bizarrap y Trueno se sumaron en vivo al espectáculo principal, desatando la euforia total del público antes de las 23 y sellando una primera fecha histórica para la edición local del encuentro.
Primavera Sound 2026: De Lisa Scha, Ambik y El Nota
Chicas power: Wiranka Johanssen, María Wolff y Metrika
La dupla Juliana Gattas y Marilina Bertoldi sorprendieron en el escenario
Los Thuthanaka, Chechi De Marcos y Ecco2K
Pisaron fuerte Jamie Sin Tierra, Yung Lean y CMAT
FALTA VIDEO
Cierre de lujo: Gorillaz, Bizarrap y Trueno
Tras una apertura repleta de estilo, energía y sorpresas sobre el escenario, el evento ya palpita su gran cierre de este domingo, donde The Strokes, Lily Allen, FKA twigs y Juana Molina prometen volver a encender la noche porteña.
Cobertura: Silvina Palumbo