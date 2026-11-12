Bizarrap hizo historia en los Latin Grammy 2026: ganó su quinto premio junto a Daddy Yankee

Bizarrap volvió a hacer historia en los Latin Grammy. El productor argentino ganó el premio a Mejor Canción Urbana por Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66, la colaboración que realizó junto al legendario artista puertorriqueño. El reconocimiento llegó durante la Premiere de la 27.ª edición de los premios, que se celebra este jueves en Las Vegas, y le permitió sumar su quinto gramófono a su trayectoria.

Bizarrap ganó su quinto Latin Grammy

Bizarrap hizo historia en los Latin Grammy 2026

En la Premiere de los Latin Grammy 2026, Bizarrap sumó un nuevo gramófono tras ser elegido junto a Daddy Yankee en la terna de Mejor Canción Urbana. La distinción también representa un nuevo logro para el proyecto de las BZRP Music Sessions, el formato con el que el músico argentino logró convocar a figuras de distintos géneros y generaciones.

En esta oportunidad, compartió estudio con el cantante puertorriqueño, quien además fue distinguido por la Academia Latina de la Grabación como Persona del Año 2026. La canción consiguió más de 130 millones de reproducciones en YouTube y durante meses estuvo entre los primeros puestos de las listas de Spotify.

Bizarrap y Daddy Yankee ganaron la terna de Mejor Canción Urbana

Al recibir el premio, Bizarrap aprovechó para destacar el espíritu detrás de sus colaboraciones y el lugar que busca darles a los artistas emergentes. “El formato de las BZRP Music Sessions siempre buscó darles entidad y espacio a los artistas, sin importar si están empezando o si ya están consagrados”, expresó. Y agregó: “Sigamos abriéndoles las puertas a los artistas jóvenes, siempre”.

La presencia argentina también se hizo sentir en la ceremonia previa. CA7RIEL & Paco Amoroso, junto a Fred again.., se llevaron el premio a Mejor Interpretación de Música Electrónica por Beto's Horns (Fred Remix). También hubo reconocimientos para Fito Páez, ganador de Mejor Álbum de Rock por Shine, y Milo J, distinguido en Mejor Álbum Folclórico por La vida era más corta.

Milo J y Paco Amoroso

Entre los argentinos nominados en esta edición también se destacaron Trueno, Dillom, Emmanuel Horvilleur, Usted Señalemelo, Peces Raros y Babasónicos, entre otros. Así, la música nacional volvió a tener una presencia destacada en una de las principales celebraciones de la industria latina.