De Cande Vetrano y Dillom a Damián Betular y Juliana Gattas: todos los invitados al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado 31 de octubre en el barrio porteño de San Telmo, rodeados de familiares, amigos y reconocidas figuras del espectáculo. Entre quienes llegaron para acompañarlos estuvieron Cande Vetrano, Dillom, Damián Betular y Juliana Gattas, cuatro personalidades que mantienen distintos vínculos con la cantante. Sus ingresos fueron registrados por los fotógrafos que aguardaban en las inmediaciones del lugar elegido para la celebración.

La pareja dio el sí en Casa Carlos, una antigua casona con un amplio jardín que fue acondicionada especialmente para la ocasión. La ceremonia se desarrolló al aire libre, con un sector ambientado como living exterior, sillones, una alfombra de estilo persa y arreglos florales blancos. Los novios mantuvieron los preparativos bajo reserva hasta las últimas horas, aunque durante la jornada comenzaron a conocerse los primeros detalles del festejo.

Foto drone del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat | Créditos: RS Fotos

Cande Vetrano y Dillom, entre los invitados al casamiento de Lali Espósito

Cande Vetrano fue una de las figuras que asistieron al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, junto con Dillom, otro de los artistas cercanos a la novia. La actriz llegó con un vestido celeste de cuello halter, acompañado por anteojos blancos y una pequeña cartera roja. Durante su ingreso fue abordada por periodistas que aguardaban en la calle y se mostró sonriente ante las cámaras.

Cande Vetrano durante su llegada al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat | Créditos RS Fotos

Su amistad con la protagonista de la jornada se remonta a la infancia, cuando ambas comenzaron sus carreras en producciones de Cris Morena. La actriz también participó en la despedida de soltera que se realizó en Río de Janeiro, donde un grupo de amigas organizó distintas sorpresas antes de la boda.

La escapada a Brasil tuvo lugar a fines de agosto e incluyó recorridos por la ciudad, salidas nocturnas y actividades preparadas especialmente para la futura novia. En septiembre, durante una entrevista, la artista contó que habían organizado el viaje sin revelar todos los planes. La sorpresa fue uno de los elementos centrales del festejo, que también reunió a otras compañeras de sus primeros años en televisión.

Por su parte, el cantante llegó con un saco beige cruzado con botones dorados, camisa blanca y pantalones oscuros de corte amplio. Completó su vestuario con anteojos rojizos y varios accesorios, entre ellos anillos y un pañuelo. Su participación en la boda tiene un antecedente artístico importante: en 2024, la cantante colaboró en "La carie", uno de los temas incluidos en el disco Por cesárea.

Dillom con un saco beige cruzado y anteojos rojizos durante su llegada a la ceremonia | Créditos RS Foto

Aquella colaboración también llegó a los escenarios. En junio de 2024, la artista apareció como invitada en uno de sus conciertos en el Luna Park, donde interpretaron juntos "La carie". Dos meses después volvieron a compartir una presentación en el Movistar Arena y, en abril de 2025, estrenaron "33", incluida en No vayas a atender cuando el demonio llama. De esta manera, ambos participaron en los discos del otro y continuaron trabajando juntos después de su primera grabación.

Damián Betular y Juliana Gattas: sus vínculos con Lali Espósito

Damián Betular y Juliana Gattas también estuvieron entre los invitados al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. El reconocido pastelero llegó con una camisa blanca de mangas largas y un pantalón de jean celeste, una elección informal para la ocasión. En las postales se lo observa junto a otras personas, cerca de un vehículo estacionado en las inmediaciones del lugar.

Su vínculo con la cantante tuvo un capítulo especialmente recordado en 2023, cuando participó en el videoclip de "Cómprame un brishito". En aquella producción sorprendió con una intervención de baile que rápidamente llamó la atención del público. La experiencia también le permitió mostrar una faceta diferente de su carrera, alejada de los programas de cocina y de su trabajo como pastelero.

Damián Betular durante su llegada al lugar elegido para la boda | Créditos RS Fotos

En marzo de 2024, durante una entrevista, el chef recordó cómo había recibido la propuesta y reveló algunos detalles del rodaje. Según contó, aceptó después de coincidir con la artista en un recital, sin imaginar que la grabación terminaría extendiéndose hasta la madrugada. El trabajo se prolongó hasta alrededor de las cuatro y media de la mañana, una experiencia que recordó con humor al hablar de su participación en el proyecto musical.

Otra de las invitadas destacadas fue la integrante de Miranda, quien apareció con un blazer negro cruzado, medias translúcidas y anteojos oscuros. Llevaba el cabello rubio a la altura de la mandíbula y completó su vestuario con un bolso del mismo color. Su llegada se produjo en una semana particularmente importante para su carrera, marcada por el lanzamiento de un nuevo proyecto musical junto a la novia.

La relación artística entre ambas tiene varios antecedentes. En 2023 colaboraron en una nueva versión de "Yo te diré", incluida en Hotel Miranda!, y dos años después estrenaron "Mejor que vos". También compartieron el jurado de La Voz Argentina durante 2025. Esta misma semana presentaron "Bailar o morir", el primer adelanto de BOM, el nuevo álbum conjunto con Ale Sergi que llegará a las plataformas el martes 3 de noviembre.

Juliana Gattas con un conjunto negro y anteojos oscuros durante su llegada al festejo | Créditos RS Fotos

Además de Cande Vetrano, Dillom, Damián Betular y Juliana Gattas, entre los asistentes identificados estuvieron Peter Lanzani, Mery del Cerro y Justina Bustos, junto con Majo Riera, madre de Lali Espósito. La celebración reunió a personas de distintas etapas de la vida de la cantante, desde sus compañeros de los primeros proyectos televisivos hasta colegas de la música.

Peter Lanzani, Mery del Cerro, Anita Espósito, Andrés Gil | Créditos RS Fotos

Justina Bustos | Créditos: RS Fotos

Así, el casamiento con Pedro Rosemblat convocó a parte de su círculo más cercano en una fecha especialmente significativa: el 31 de octubre, aniversario de la fiesta de Halloween en la que se conocieron.