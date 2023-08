Vetusta Morla reúne a miles de fanáticos en su gira europea

La agrupación española viene reuniendo a miles de personas en presentaciones memorables como parte de su Gira Cable a Tierra y se prepara para el regreso a Latinoamérica que los traerá a la Argentina el 7 de octubre, presentándose por primera vez en el Teatro Gran Rex.

La fuerza y talento únicos de Vetusta Morla volverán a vibrar en suelo argentino, un reencuentro con una de las bandas más importantes de la escena internacional que se encuentra despidiendo su Gira Cable a Tierra 2023. La banda visitó por última vez el país en el mes de febrero presentándose en el Completo C Art Media de Buenos Aires y en el Festival Cosquín Rock de Córdoba ante una multitud que los ovacionó.

El 7 de octubre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires desplegará esas potentes canciones que la han acercado al público latino desde hace muchos años forjando un vínculo extraordinario que se sigue renovando. Los tickets se pueden adquirir en tuentrada.com

Su más reciente lanzamiento es Yo Sabré Qué Hacer, una colaboración con la mítica banda uruguaya No Te Va Gustar, con la que continúa la senda de alianzas con grandes artistas latinoamericanos que han marcado su recorrido profesional desde los inicios: Wos, Silvana Estrada, Zoé, Carla Morrison, Eduardo Cabra, Superlitio o Jenny and the Mexicats.

VETUSTA MORLA LLEGA A LA ARGENTINA

El pasado año Vetusta Morla viajó en diversas ocasiones a Latinoamérica para presentar Cable a Tierra tanto en grandes foros ya familiares para la banda, como los Festivales Vive Latino, Tecate Pa´l Norte o Pulso GNP (México), como en conciertos propios en Cuenca o Quito - siendo la primera vez que visitaban Ecuador - Bogotá y Medellín - con sendos sold outs -, el emblemático Pepsi Center WTC de Ciudad de México o el Teatro Diana y el Festival PortAmérica de Guadalajara, en el marco de la FIM. El Cosquín Rock de Córdoba y el complejo C Art Media de Buenos Aires fueron las dos visitas a Argentina del inicio del presente año.

Este 2023 cruzan de nuevo el Atlántico con su Fin de Gira de Cable a Tierra: