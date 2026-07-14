La reacción del rey Felipe, Letizia, Leonor y Sofía tras el triunfo de España contra Francia en el Mundial 2026

La noche de este martes marcó un antes y un después en la historia del fútbol español. Tras un encuentro de altísima tensión, la selección española logró superar a Francia y aseguró su lugar en la final del Mundial 2026, desatando una ola de celebraciones en todo el territorio. La Familia Real no fue ajena a esta hazaña deportiva y, en un video que sorprendió a todos, rompieron el protocolo para mostrar su entusiasmo absoluto por el desempeño de "La Roja".

La Familia Real se hizo viral al alentar a España.

La euforia de la Familia Real tras el triunfo de España contra Francia

La Casa Real utilizó sus canales oficiales para transmitir el sentimiento compartido por los reyes Felipe y Letizia junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. En una publicación que rápidamente se viralizó, la institución destacó el orgullo y la alegría que generó ver al equipo español alcanzar la instancia decisiva del torneo. Lo que realmente captó la atención de los seguidores es que, para la ocasión, los cuatro miembros de la familia posaron vistiendo las camisetas oficiales de la selección, las cuales llevan sus nombres impresos en la espalda.

Este gesto, considerado una ruptura total con el protocolo habitual que suele rodear sus apariciones, demostró un lado mucho más espontáneo y cercano de la monarquía. En el comunicado compartido, la Casa Real expresó: "¡A la final! Qué gran partido de nuestra Selección, con entrega, juego y una actitud admirable. Estamos muy orgullosos de este equipo, que nos hace vibrar y nos llena de ilusión. ¡Vamos a por todas en el último paso!". La imagen de los Reyes y sus hijas luciendo los colores de España terminó por conectar profundamente con la afición, consolidando un ambiente de fiesta nacional que atraviesa todas las clases sociales.

La pasión futbolística de la Familia Real

El apoyo de Felipe VI y la reina Letizia al deporte español es una constante durante sus años de reinado. En diversas ocasiones, tanto los monarcas como sus hijas demuestran que, detrás de sus compromisos institucionales, existe un interés genuino por los éxitos de los atletas nacionales. La presencia de la infanta Sofía, en particular, suele asociarse con un seguimiento más activo de las competiciones de fútbol, algo que hoy quedó reflejado en la naturalidad con la que lucieron las camisetas deportivas.

La clasificación ante un rival de la talla de Francia otorgó un valor agregado a este logro deportivo. Los especialistas coincidieron en que el nivel demostrado por el equipo español generó una esperanza renovada en los aficionados. Ante este escenario, la reacción entusiasta de la familia real, sumada a este guiño informal con las camisetas personalizadas, actuó como un catalizador de la unidad nacional.

El posteo realizado por La Casa Real en redes tras el triunfo de España contra Francia.

Ahora los ojos de España se dirigen hacia el próximo encuentro. Los integrantes de la Familia Real siguen con atención la preparación de la selección, conscientes de la importancia de este momento para el deporte español. El clima de optimismo es evidente en los alrededores del Palacio de la Zarzuela, donde la noticia del triunfo generó una alegría compartida por todo el equipo de trabajo y la familia directa.

Mientras los jugadores se enfocan en la recuperación física y la estrategia, los ciudadanos españoles aguardan la final. Este evento no solo significa la búsqueda de una copa mundial, sino también la oportunidad de consolidar una generación de talentos que ya cautiva al mundo entero. La Familia Real, como representante de todos los españoles, se posiciona en primera fila para acompañar este momento histórico, deseando el mayor de los éxitos a los jugadores que defienden los colores de la bandera con tanto coraje en el campo de batalla.