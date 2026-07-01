Casa Real reveló la exorbitante lista de regalos que recibieron la princesa Leonor y la infanta Sofía: la diferencia que las separa

Como cada año, la Casa Real española dio a conocer el listado de regalos recibidos por los integrantes de la familia real durante 2025, en cumplimiento de la Ley de Transparencia. En este marco, tanto la reina emérita Sofía como los reyes Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, debieron rendir cuentas sobre los obsequios que recibieron a lo largo del año en el ejercicio de sus funciones institucionales. No obstante, el documento reveló una insólita diferencia entre las royals.

El exorbitante lista de regalos de la princesa Leonor y la infanta Sofía

En las últimas horas, la Casa Real de España emitió un informe donde detalló los presentes que recibieron la princesa Leonor y la infanta Sofía, como parte del compromiso de transparencia de la institución, reforzando la práctica de hacer pública la naturaleza de los regalos vinculados a actos oficiales y representaciones diplomáticas.

La princesa Leonor y la infanta Sofía | Casa Real de España

En el documento se detalla que, por decisión del Rey Felipe VI, desde el 1 de enero de 2015 está vigente la normativa que regula los regalos destinados a los miembros de la realeza. Esta disposición se enmarca dentro de las medidas impulsadas por el monarca como parte de los principios de renovación y transparencia de la Corona, anunciados en su discurso de proclamación ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014.

En total, recibieron 429 regalos, una cifra llamativa por su magnitud. Aunque los reyes Letizia y Felipe VI concentraron la mayor parte de los obsequios, hubo un dato que no pasó inadvertido: la marcada diferencia entre la princesa Leonor y la infanta Sofía. Ambos casos se enmarcan en su participación en actos oficiales, en los que reciben presentes en su calidad de Princesa e Infanta, respectivamente.

La princesa Leonor y la infanta Sofía | Casa Real de España

La diferencia que separa a la princesa Leonor con la infanta Sofía

Al desglosar el listado oficial, se observa que la princesa Leonor recibió 21 regalos, mientras que la infanta Sofía apenas uno. En conjunto, ambas acumularon cinco obsequios compartidos, además de otros 12 recibidos junto a sus padres. En el caso de la heredera al trono, de 21 años, destacan especialmente los presentes vinculados a su formación militar. Los más curiosos consistieron en un llavero, un ejemplar de la Constitución Española, una foto y un conjunto joyas compuestas por pulseras y aritos. Por su parte, también se destacaron la presencia de bolsos y carteras, pañuelos bordados, dibujos, licores caseros de hierbas, una botella de ginebra, joyas de todo tipo, una gran cantidad de libros, gemelos y hasta abanicos artesanales para protegerse del calor.

En conjunto, las hermanas recibieron algunos obsequios que se repitieron, como abanicos creados por artesanos, botellas con distintas bebidas, camisetas y foto simbólicas de su paso por premiaciones o lugares emblemáticos mediante visitas institucionales. Entre los presentes más ocurrentes también se destacaron dos muñecas, un detalle que resulta llamativo por la edad de ambas. Algunos de los presentes les fueron entregados a sus padres para que ellos mismos se lo den a las chicas; o bien, algunos de ellos los tuvieron que ir a buscar.

La princesa Leonor y la infanta Sofía | Casa Real de España

La menor de las hijas de los monarcas sólo recibió una camiseta que le entregaron a su mamá durante una reunión del Consejo del Real Patronato de Discapacidad. Aunque la diferencia en la cantidad de elementos resulta llamativa, responde a las distintas responsabilidades institucionales que asumen dentro de la corona. Mientras Leonor, como heredera, cumple un rol central en la proyección del reinado, Sofía desempeña una función secundaria, aunque igualmente relevante dentro del ámbito familiar e institucional.

En conjunto, la Familia Real recibió un regalo más que especial: cuatro pulseras con la imagen de la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza y de la Hispanidad, que está asociada a la tradición institucional y ceremonial. Cabe destacar que la normativa vigente indica que ni los reyes ni sus herederas pueden quedarse con todos los regalos que reciben. Los de carácter institucional o que se salen de lo habitual pasan a formar parte de Patrimonio Nacional. Además, cuando se trata de elementos más personales o de cierto valor, se debe de donar a entidades sin fines de lucro o a organismos públicos que se dediquen a la conservación o al cuidado de bienes similares.

Familia real de España | Casa Real

De esta manera, a pesar de la diferencia de regalos entre la princesa Leonor y la infanta Sofía, este listado contempla cláusulas para que los algunos de ellos sean redistribuidos de acuerdo a su valor, uso y carácter institucional. No obstante, resultó llamativo la abismal diferencia entre una royal y otra; aunque como se mencionó con anterioridad: esto refiere a su línea de sucesión al trono y a las distintas responsabilidades que asumen dentro de la Familia Real.