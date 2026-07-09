La familia real confirmó el look sastrero que dominará la temporada

Lejos de los outfits llamativos o elegantes, Letizia Ortiz, el rey Felipe VI y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, mostraron cómo adaptar la sastrería a diferentes edades y estilos, apostando por prendas minimalistas, cortes impecables y accesorios discretos que elevan el resultado sin necesidad de excesos. El resultado fue una imagen sofisticada, atemporal y completamente alineada con el quiet luxury, una corriente que domina la moda internacional.

La familia real española dio cátedra de estilo con sus impecables looks sastreros

La sastrería volvió a ocupar un lugar central en el guardarropa de la realeza. Durante el acto institucional de la primera edición de Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja, presidido por la Infanta Sofía, Letizia Ortiz y Felipe VI junto a sus hijas apostaron por estilismos coordinados que dejaron en evidencia una de las tendencias más fuertes de la temporada: los looks sastreros.

Los reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía lucieron trajes de líneas depuradas y apostaron por una paleta de colores neutros. Tal como se puede ver en las imágenes que subió la cuenta de Instagram de La Casa Real de España, Letizia Ortiz volvió a convertirse en la gran protagonista del estilismo familiar. Para la ocasión, la monarca eligió un traje sastrero en color arena confeccionado en un tejido de lino, uno de los materiales estrella de la temporada primavera-verano europea.

Los reyes de España junto a su hija, la infanta Sofía (Crédito: @casareal.es)

El conjunto estuvo compuesto por un blazer entallado de dos botones, solapas clásicas y hombros suavemente estructurados que resaltaban la silueta sin perder comodidad. Debajo, Letizia Ortiz llevó un top blanco de escote recto, una combinación simple que aportó luminosidad y reforzó la estética minimalista. El pantalón, de tiro alto y pierna ancha, acompañó el movimiento del look con una caída fluida, una de las características más buscadas en la sastrería actual.

En lugar de recurrir a stilettos, Letizia Ortiz completó el outfit con alpargatas de cuña, demostrando que el tailoring también puede combinarse con calzado casual sin perder elegancia. Por otro lado, los accesorios siguieron la misma línea depurada: una cartera blanca de mano con herrajes dorados, collar de eslabones y pequeños aros dorados.

Felipe VI, por su parte, optó por una propuesta mucho más tradicional, aunque igualmente vigente. El rey de España lució un traje azul marino de corte impecable, con saco de dos botones, pantalón recto y camisa blanca con suaves líneas celestes. A su look le sumó una corbata en tono lavanda, que aportó un delicado punto de color y rompió la monocromía del conjunto sin perder formalidad, y zapatos negros de cuero.

Los modernos looks sastreros de la princesa Leonor y la infanta Sofía

La princesa Leonor también apostó por esta tendencia, aunque desde una versión mucho más fresca y juvenil. La joven eligió un conjunto sastrero en celeste pastel compuesto por un chaleco cruzado con escote en V y lazo ajustable a la cintura, una alternativa moderna al tradicional blazer. La pieza destacó por su silueta relajada y sus líneas limpias, mientras que el pantalón palazzo de tiro alto aportó amplitud y movimiento al look.

La familia real de España (Crédito: @casareal.es)

Como complemento, la princesa Leonor sumó alpargatas de cuña como su mamá Letizia Ortiz, y pequeños accesorios plateados, logrando un estilismo elegante pero descontracturado, ideal para eventos de día. La infanta Sofía optó por el color más clásico de la temporada: el blanco. Su apuesta consistió en un traje oversized compuesto por un blazer cruzado de doble abotonadura negra y pantalones extra anchos de caída recta, una silueta que continúa ganando protagonismo tanto en las pasarelas como en el street style internacional.

Debajo del saco, incorporó una musculosa negra que generó contraste y aportó profundidad al conjunto. El resultado fue, sin dudas, un estilismo moderno, relajado y muy actual, donde el volumen de las prendas se convirtió en el gran protagonista.

La reina Letizia Ortiz y la infanta Sofía (Crédito: @casareal.es)

Las elecciones de la familia real reflejan una transformación que viene consolidándose desde hace varias temporadas: el conjunto sastrero dejó de ser una prenda exclusivamente formal para convertirse en un recurso versátil capaz de adaptarse a distintas generaciones y ocasiones.

La nueva sastrería apuesta por pantalones amplios, blazers de líneas limpias, hombros estructurados sin excesos y tejidos livianos. A esto se suma una paleta dominada por blancos, arena, celestes, grises y azules profundos, colores que transmiten sofisticación y armonía visual.

La infanta Sofía (Crédito: @casareal.es)

En clave royal, esta tendencia se completa con accesorios discretos y tonalidades claras reafirmando la estética quiet luxury o lujo silencioso, donde la calidad de los materiales, los diseños y la confección se llevan toda la atención. De esta manera, la familia real confirmó el look sastrero que dominará la temporada y mostró diversas propuestas capaces de adaptarse a distintos estilos y generaciones.