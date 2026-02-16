Cronología de la princesa Leonor: la Casa Real desarchivó fotos inéditas desde su bautismo hasta su paso por las FFAA

La princesa Leonor es una de las royals más observadas, debido a su futuro como heredera del trono de España. Es por eso que la Casa Real no duda en honrarla con diferentes gestos que terminan enterneciendo a sus seguidores. A comienzo de año, la página web oficial de la familia real decide rennovarse para nuevas noticias y fotografías de los miembros de la realeza. Es por eso que decidieron desarchivar fotos inéditas de la princesa de Asturias, revelando un álbum de fotos que dio de qué hablar.

El acompañamiento de la reina Letizia y el rey Felipe VI en la vida de Leonor

El 31 de octubre del 2005, España recibió con los brazos abiertos la noticia del nacimiento de la futura heredera al trono: la princesa Leonor de Borbón. Desde su bautismo en el Palacio de la Zarzuela hasta el comienzo de su etapa escolar y preparación para su futuro, sus padres, Letizia Ortiz y Felipe VI, se mostraron a su lado y acompañándola en cada paso. El 29 de abril del 2007, un nuevo miembro en la familia se transformó en la mejor amiga de la heredera: su hermana, la infanta Sofía. Es por eso que las primeras imágenes compartidas fueron de los cuatro en las etapas más importantes de ambas.

Orgullo académico y mayoría de edad

El 20 de mayo del 2023, la princesa Leonor se graduó del UWC Atlantic College de Gales, en su última etapa académica. Este orgullo fue celebrado por todos, y la foto del gran día apareció como una de las más importantes en la cronología. De esta misma manera, y en ese año, el 31 de octubre ella cumplió su mayoría de edad, una fecha histórica que marcó su compromiso oficial como heredera al trono de España. La Casa Real la celebró con su foto protocolar más importante, donde lucía un traje total white y sus insignias que marcaban el status en el que se encuentra.

Su presente como princesa heredera y sus estudios militares

En la actualidad, en lugar de ir a la universidad, la princesa Leonor se enfocó en explotar sus deberes reales, y se dedicó full time al estudio militar de todas las fuerzas armadas como futura Mando Suprema. De esta manera, pasó por la Academia General Militar de Zaragoza, continuó en la Escuela Naval Militar de Marín, y ahora se encuentra cumpliendo su último tramo en la Academia General del Aire. Claramente, esta etapa de orgullo para ella no iba a quedar fuera de las fotos inéditas, ya que muestran su compromiso con el país y con su futuro rol de reina.

Los seguidores de la Casa Real y los medios de comunicación especialistas no dudaron en destacar las mejores fotos del álbum y compartirlas. Los halagos sobre el crecimiento de la heredera y todo lo vivido llegaron rápidamente a los comentarios, al igual que el recuerdo de todos los eventos que se volvieron clave en su vida. La princesa Leonor se está preparando para tomar el trono de España, y para ello carga con gran cantidad de conocimiento de todo lo aprendido en academias y con sus padres.

