La princesa Leonor voló sola por primera vez un avión militar: las imágenes del histórico momento

La princesa Leonor sumó un nuevo capítulo decisivo en su formación castrense al realizar su primer vuelo en solitario a los mandos de un avión militar. El histórico momento tuvo lugar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia, donde la heredera al trono continúa con su preparación dentro del Ejército del Aire y del Espacio.

Princesa Leonor

Las imágenes fueron difundidas por Casa Real y rápidamente captaron la atención pública. En ellas se puede ver a la princesa, con el grado de alférez, revisando la aeronave, participando del briefing previo al despegue y celebrando luego junto a sus compañeros.

El primer vuelo en solitario de la princesa Leonor

El ejercicio realizado por la princesa Leonor es conocido en el ámbito aeronáutico como la “suelta”, una instancia decisiva en la carrera de cualquier piloto militar. Se trata del primer vuelo que el alumno realiza sin la compañía de un instructor, una prueba que certifica que cuenta con la preparación necesaria para operar la aeronave de manera autónoma.

En esta oportunidad, Leonor pilotó un Pilatus PC-21, el moderno avión de instrucción que reemplazó al histórico Casa C-101. Durante el vuelo, sobrevoló la zona del Mar Menor, completando con éxito la maniobra tras haber atravesado una exigente preparación teórica, práctica y en simulador. La Casa Real destacó que este logro se produjo luego de cuatro meses de formación intensiva dentro de la academia.

Una formación exigente y sin diferencias

La etapa de la Princesa Leonor en la Academia General del Aire y del Espacio estuvo marcada por la exigencia y la igualdad de condiciones. La heredera comparte curso con otros 74 alumnos y sigue el mismo programa que el resto, pese a haberse incorporado como alumna de cuarto curso con el grado de alférez. Su instrucción incluyó 50 horas en simuladores de vuelo, prácticas reales con instructor, entrenamientos físicos específicos, el uso del zahón anti-G y un exhaustivo reconocimiento médico con pruebas cardíacas y de agudeza visual. Todo el equipamiento utilizado es el mismo que el de sus compañeros.

La capitán Elena Gutiérrez, una de sus instructoras y primera mujer del Ejército del Aire en pilotar en solitario un Eurofighter, subrayó que la formación de la princesa Leonor fue idéntica a la del resto del alumnado, sin ningún tipo de trato diferencial. De esta manera, el primer vuelo de la primogénita del rey Felipe VI no solo representa una imagen histórica, sino también la consolidación de un proceso de formación riguroso que refuerza su rol institucional y su preparación de cara al futuro.