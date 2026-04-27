La Casa Real de España informó qué estudiará la princesa Leonor y en qué universidad

El futuro de la princesa Leonor parece estar claramente marcado por una educación sólida y poliédrica, que combina la disciplina militar y los estudios académicos, con el objetivo de prepararla para su papel en la monarquía española. En las últimas horas, la Casa Real de España emitió un comunicado que define los pasos a seguir de la heredera de la corona.

La formación militar de la princesa Leonor

La princesa Leonor ha mostrado su interés por la vida militar desde muy joven, participando en entrenamientos y actividades que fortalecen su liderazgo y disciplina. En su último vuelo en solitario en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, la princesa Leonor reafirmó su compromiso con el servicio y la responsabilidad que conlleva su papel en la monarquía.

Princesa Leonor//Instagram

"Durante su periodo de formación en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), la Princesa de Asturias ha hecho su segundo vuelo en solitario y ha participado en la instrucción a otros cadetes en el ejercicio SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape)", informó la Casa Real de España en su cuenta de Instagram.

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El futuro de la princesa Leonor

Por otro lado, la princesa Leonor también ha comenzado a prepararse en el ámbito académico. Según detalló la Casa Real de España en su red social, la hija de la reina Letizia y Felipe VI cursará en la Universidad Carlos III de Madrid. "Cuando termine su carrera militar, la Princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Este grado universitario, que se imparte en el campus de Getafe, incluye, entre otras, materias relacionadas con la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales", anunció la Casa Real española.

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Este camino dual, que combina formación militar y estudios superiores, ilustra la visión de la Casa Real de España respecto a la preparación de la princesa Leonor. La joven heredera está siguiendo un plan que la capacitará para afrontar con responsabilidad y conocimiento los desafíos que le esperan en su rol como futura reina de España. La educación de la joven continúa siendo una prioridad para la familia real, que busca garantizar que esté preparada para liderar con sabiduría y compromiso. "La Princesa Leonor compatibilizará este periodo de su educación superior con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona, al igual que ha hecho durante el periodo del bachillerato y los tres años en las academias militares", concluyó la Casa Real de España.