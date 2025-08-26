Meghan Markle suele ser reservada a la hora de mostrar su hogar o la intimidad de su rutina diaria junto a su esposo, el príncipe Harry, y sus hijos. Sin embargo, en algunas ocasiones deja ver algunos rincones de su residencia y las tardes que pasa junto a sus pequeños. En esta ocasión, la duquesa compartió un breve video que muestra el regalo de su pareja y la increíble decoración que tiene su cocina no pasó desapercibido.

Así es la espectacular cocina campestre de Meghan Markle y Harry: rústica y con colgante de ollas

"Regalo por la mañana de mi esposo", escribió Meghan Markle en su historia de Instagram, red social donde la siguen más de cuatro millones de seguidores, y cautivó a todos. La sorpresa en cuestión era un enorme cuadro de una imagen en blanco y negro de ella junto a su mascota. Al ver el obsequio, su hija Lilibet Diana se acercó para besar la imagen y la actriz no dudó en grabar este tierno momento.

De fondo se podía apreciar que su cocina lleva un estilo cálido y con toques tradicionales y acogedores, donde se destacan los muebles de madera oscura, pisos del mismo material y azulejos decorativos en tonos celeste y blanco, que le brindan un toque artesanal al espacio.

Meghan y Harry ambientaron este lugar de su hogar con alacenas y bajo mesadas para múltiples guardados, una isla central para preparar alimentos y electrodomésticos de acero inoxidable. Lo que más llama la atención de la cocina es el colgante de ollas de cobre que se encuentra ubicado arriba de la mesa central. Este detalle aporta funcionalidad y suma un toque hogareño.

Además, el piso de madera refuerza la sensación de ambiente cálido mientras que las ventanas grandes que se encuentran justo al lado de las alacenas permiten la entrada de luz natural, iluminando este sector y brindando amplitud visual. Además de estas características que completan su decoración, Meghan colocó un enorme ramo de flores sobre la isla, lo que le agregó frescura y un aire botánico, y algunos utensilios de cocina a la vista para mayor practicidad.

Sin dudas, este ambiente creado por Meghan Markle y el príncipe Harry refleja un equilibrio entre elegancia moderna, calidez y funcionalidad, muy en línea con el estilo clásico californiano mezclado con toques europeos, y por ser una espectacular cocina campestre, rústica y con colgante de ollas.