Así es la vida "libre" de la condesa Eloise, sobrina de Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo: viajes en tren y sin custodia

La condesa Eloise, sobrina de la reina Máxima Zorreguieta y del rey Guillermo de los Países Bajos, volvió a ser noticia. Esta vez, no tuvo que ver con su pasión por la moda o su personalidad extrovertida sino su autonomía para poder trasladarse de un lado a otro sin personal de seguridad pese a su rol en la monarquía.

El posteo de la condesa Eloise, sobrina de Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo, que generó revuelo

La condesa Eloise, sobrina de la reina Máxima Zorreguieta y del rey Guillermo, llamó la atención de sus seguidores al mostrarse lejos de cualquier rigidez protocolar. A través de su cuenta de Instagram, la joven dejó en claro que, pese a su título nobiliario y su vínculo directo con la realeza, elige llevar una vida relajada, independiente y muy distinta a la que muchos imaginan para alguien de su linaje.

Reconocida como influencer y referente de estilo, Eloise ya supera los 400 mil seguidores en Instagram y allí comparte momentos de su día a día con total naturalidad. En esta oportunidad, sorprendió al mostrarse viajando en tren, sin custodios ni comitivas oficiales, una imagen que refuerza su perfil descontracturado y su deseo de vivir una vida común como cualquier ciudadano neerlandés.

Eloise de Orange

Amante de la moda y de las producciones de fotos, la condesa Eloise suele retratar viajes, looks y su cotidianeidad, lo que conectan de inmediato con su comunidad digital. Así, lejos de palacios y eventos formales, apuesta por mostrar una faceta auténtica que se sale del esquema tradicional que rodea a la realeza.

El percance que sufrió la condesa Eloise rumbo a Sídney

En esta oportunidad, se mostró en una nueva aventura que generó revuelo en las redes. Sin embargo, Eloise de Orange contó que el viaje no comenzó de la manera esperada. Antes de llegar a Australia donde planeaba pasar unos días junto a un amigo, se encontró con un inesperado contratiempo. “Estamos en camino a Sydney y nuestro alojamiento acaba de ser cancelado… ¿Quién tiene un consejo para nosotros donde podemos registrarnos en 2 horas?”, escribió mediante sus historias de Instagram, apelando directamente a la ayuda de sus seguidores.

La respuesta no tardó en llegar. Decenas de usuarios le enviaron recomendaciones y datos útiles para resolver la situación. Poco después, la condesa Eloise volvió a aparecer en redes para llevar tranquilidad y agradecer el apoyo recibido. “Gracias por los lindos y dulces consejos: ¡encontramos un Airbnb! También tardamos un tiempo en contactar con el anfitrión pero lo logramos”, contó, aliviada y en camino a la nueva ubicación.

El episodio, lejos de incomodarla, reforzó su imagen cercana y espontánea, mostrando que pese a su vínculo familiar con los reyes de Holanda puede enfrentarse a los mismos imprevistos que cualquier viajero. Ya instalada en Australia, la joven se dejó ver recorriendo las calles de Sídney con un look canchero y urbano. En la imagen se la observa con una musculosa ceñida en color verde con escote cuadrada y tiras finas, shorts de jean de corte recto y una gorra oscura que suma un aire relajado al conjunto. Su outfit se completó con accesorios dorados y un clutch negro, logrando un estilo simple pero muy actual.

La condesa Eloise en Sídney

Sonriente y descontracturada, expresó junto a su publicación: "Feliz". En resumen, así es la vida "libre" de la condesa Eloise, sobrina de Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo: viajes en tren y sin custodia que reafirman la libertad con la que se maneja pese a su rol dentro de la monarquía. Asimismo, su espíritu aventurero y decisiones explican por qué cada uno de sus posteos despierta tanto interés.