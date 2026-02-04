Daniela Celis y Thiago Medina celebraron a lo grande el segundo cumpleaños de sus hijas gemelas, Laia y Aimé, con una fiesta temática que no dejó detalle librado al azar. Bajo la leyenda de “Gemelandia”, este evento se convirtió en un verdadero espectáculo inspirado en el mundo del circo, donde predominó una delicada paleta de colores en rosa viejo y blanco. La celebración, realizada al aire libre, combinó elegancia, diversión y propuestas pensadas para chicos y grandes.

Las mejores imágenes del cumpleaños de las hijas de Daniela Celis y Thiago Medina

La organización del festejo fue compartida en redes sociales por la propia Daniela Celis y Thiago Medina, quienes mostraron con orgullo cada rincón del cumpleaños. La ambientación se desplegó en el exterior de la casa de los exconcursantes de GH, espacio ideal para eventos de verano, con muebles de madera que aportaron confort y comodidad a los invitados. La enorme piscina, ubicada a un costado, se integró al paisaje y ofreció un marco soñado para una jornada marcada por el calor sofocante de este martes 3 de febrero.

Uno de los grandes atractivos fue el mega pelotero inflable total white, de estilo egipcio, con torres en forma de punta y un llamativo elefante de la abundancia como detalle decorativo. Este imponente juego se convirtió en el centro de atención de los más pequeños, que disfrutaron en un entorno seguro y cuidadosamente diseñado para la ocasión. Las letras espejadas que formaban los nombres de las homenajeadas y los elementos circenses terminaron de darle identidad propia a la propuesta pensada por los ex Gran Hermano.

Daniela Celis mostró al detalle toda la decoración del cumpleaños de las gemelas

La gastronomía desplegada en el cumpleaños de las herederas de Daniela Celis y Thiago Medina también estuvo a la altura del evento. El candy bar y el stand de gomitas aportaron color y dulzura, mientras que no faltó un puesto de hot dogs y una completa pizza party para los invitados. Además, una barra móvil de tragos ofreció opciones refrescantes para grandes y chicos.

Para combatir la ola de calor, los creadores de contenido sumaron helados personalizados que se transformaron en uno de los éxitos de la tarde. A esto se agregaron piñatas y almanaques con diseño exclusivo de circo e imágenes de las nenas, que reforzaron la estética general del festejo. Cada detalle estuvo alineado con la temática, logrando una experiencia integral que sorprendió a todos los presentes.

Los souvenirs fueron otro de los puntos fuertes del cumpleaños. Sin importar la edad, todos recibieron bolsitas de tela sofisticadas y personalizadas, que contenían cuadernitos con caricaturas de las niñas y lápices de colores para pintar. Además, mientras Daniela deslizó su glamour y buen gusto por la estética y la decoración, Thiago también aportó su impronta: cada invitado contó con su propia gorra con visera para protegerse del sol, un gesto práctico que evidenció la planificación al detalle de cada componente del evento.

De esta manera, Daniela Celis y Thiago Medina concretaron el tan esperado cumpleaños de sus hijas con una celebración que combinó estilo, creatividad y emoción. Rodeadas del cariño de su familia y amigos, Laia y Aimé vivieron una jornada inolvidable, mientras sus padres agradecieron en redes el acompañamiento recibido y anticiparon un próximo resumen del evento. "Mañana se viene el resumen del cumple. Gracias a todos", concluyó la influencer en la famosa red social de la camarita. Sin dudas, una fiesta que dejó huella y reafirmó el entusiasmo con el que los jóvenes papás celebran cada paso en la vida de sus gemelas.

