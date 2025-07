La condensa Eloise de Orange: influencer, royal y distinta a todos

Eloise de Orange-Nassau, de 22 años, se ha convertido en una de las figuras más sorprendentes y cercanas de la realeza europea. Aunque ocupa el quinto lugar en la línea de sucesión al trono de los Países Bajos, la joven condesa ha decidido romper con los moldes tradicionales y mostrarse al mundo tal como es: espontánea, auténtica y muy fashionista.

Desde que alcanzó la mayoría de edad, Eloise —sobrina del rey Guillermo y la reina Máxima de Holanda— optó por hacer públicos sus perfiles en redes sociales. Fue una decisión poco común en el universo royal, pero acertada. Hoy, su cuenta de Instagram supera los 200.000 seguidores y se ha convertido en una ventana de estilo, sostenibilidad y vida cotidiana sin filtro ni protocolo.

Eloise de Orange: royal e influencer

Los looks de Eloise marcan tendencia, pero también transmiten un mensaje. Amante de la moda sostenible, la condesa ha lanzado su propia tienda online de ropa de segunda mano: Clothes From Elo, en la que vende prendas de su armario con el objetivo de promover el consumo consciente.

No solo la moda la define. En sus publicaciones, Eloise también comparte su pasión por la naturaleza, los viajes y la literatura. Recientemente publicó su primer libro, Learning by doing, donde abre las puertas a su universo privado con anécdotas familiares, reflexiones personales y su visión sobre la exposición en redes sociales.

Eloise de Orange

Hija del príncipe Constantijn (hermano del rey), Eloise encarna a la perfección a esta nueva generación de royals 2.0 que busca humanizar la monarquía a través de la cercanía y la naturalidad. Comparte protagonismo con otras jóvenes figuras como sus primas Alexia y Amalia, las infantas Leonor y Sofía de España o la it girl Olympia de Grecia.

Eloise de Orange, además de haberse hecho notar en sus redes sociales como influencer, es una voz joven que redefine lo que significa ser royal en tiempos digitales.

F.A