Claudia Villafañe marca tendencia con dos trajes de baño ideales para mujeres de 60+

Claudia Villafañe volvió a macar tendencia mientras disfruta de unos días de playa. La empresaria apostó por trajes de baño que combinan elegancia y comodidad, ideales para mujeres de más de 60 que buscan verse modernas sin resignar confort ni personalidad.

Lejos de las modas efímeras, la exganadora de MasterChef Celebrity (Telefe) eligió dos modelos que acompañan el cuerpo con naturalidad, realzan la silueta y se adaptan a distintos momentos del día. Propuestas diferentes, pero con un mismo mensaje: sentirse cómoda.

Claudia Villafañe

Claudia Villafañe deslumbró con sus trajes de baño: estampa tropical y total black

En una de las fotos que compartió en sus historias de Instagram, Claudia Villafañe eligió un traje de baño entero con estampa tropical en tonos verdes intensos, flores y aves que aportan color y vitalidad sin resultar estridentes. El diseño, de escote equilibrado y buen sostén, es ideal para mujeres que priorizan comodidad, sin dejar de lado el diseño.

El gran acierto del look está en el estilismo: la organizadora de eventos lo combinó con una camisa verde translúcida, de corte relajado, que suma sofisticación y resuelve con elegancia el clásico dilema de qué ponerse arriba. Un recurso práctico y chic que permite pasar de la playa a una caminata costera con total naturalidad.

Los looks playeros de Claudia Villafañe

La segunda elección fue un clásico infalible: traje de baño negro, de líneas simples y escote clásico. La empresaria lo acompañó con una salida al tono, el look transmite sobriedad, elegancia y seguridad. El negro estiliza, es atemporal y se convierte en un gran aliado para quienes buscan una opción versátil y sentadora.

Beauty look y accesorios: naturalidad y actitud

Fiel a su estilo, Claudia Villafañe apostó por un beauty look simple y fresco. Lleva el cabello corto, prolijo y natural, ideal para el verano y fácil de mantener. El maquillaje es casi imperceptible: piel luminosa, labios al natural y el protagonismo puesto en la actitud.

En cuanto a los accesorios, los anteojos de sol XL se convierten en el complemento estrella, aportando glamour y protección. Suma además un reloj deportivo y pulseras discretas, demostrando que los detalles justos hacen la diferencia.

Claudia Villafañe

Con estas elecciones, Claudia Vilafañe se consolida como una referente para mujeres 60+: trajes de baño pensados para disfrutar, moverse con libertad y sentirse bien. Porque la moda no tiene edad, y el verdadero estilo se construye con autenticidad.