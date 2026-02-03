Así es la vida de deportista de élite de Tiziano, el hijo de Valeria Mazza, a punto de competir en los Juegos Olímpicos

Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. Lejos de limitarse a su apellido, el joven esquiador logró consolidarse en el circuito internacional gracias a un crecimiento sostenido, resultados concretos y una dedicación que lo posicionan hoy como una de las grandes estrellas del ski argentino.

Tiziano Gravier

Con una vida marcada por entrenamientos intensos, viajes constantes y competencia de alto nivel, Tiziano Garavier fue recientemente confirmado como uno de los representantes argentinos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán–Cortina 2026. Un logro que corona años de esfuerzo y que lo encuentra en plena madurez deportiva.

El reconocimiento al esfuerzo de Tiziano Gravier

La confirmación olímpica llegó acompañada de un mensaje cargado de emoción por parte de la Federación Argentina de Ski Snowboard y Andinismo, que destacó no solo el talento individual de Tiziano Gravier, sino también el camino colectivo que lo llevó hasta este presente.

“Todo empieza con un sueño, con ganas, con esfuerzo. Con alguien que cree y con muchas horas de trabajo, sacrificio y entrenamiento. Pero el camino se recorre siempre con otros. Porque cuando uno llega, llegamos todos”, expresó la Federación. El mensaje cerró con una frase que sintetiza el objetivo alcanzado y lo que viene: “Seguimos construyendo juntos este gran sueño. Felicidades Tiziano, nos vemos en Milán”.

Quiénes son los atletas argentinos que competirán en Milán–Cortina 2026

Además de Tiziano Gravier, Argentina ya confirmó que contará con ocho representantes en los Juegos Olímpicos de Invierno, que se desarrollarán entre el 6 y el 22 de febrero de 2026. Los atletas estarán distribuidos en tres disciplinas: esquí alpino, esquí de fondo y luge.

Tiziano Gravier y Valeria Mazza

La lista oficial incluye a Francesca Baruzzi, Nicole Begue, Tiziano Gravier, Agustina Groetzner, Nahiara Díaz González, Franco Dal Farra, Mateo Sauma y Verónica Ravenna. En esquí alpino, disciplina en la que competirá Tiziano, también dirán presente Baruzzi y Begue. En este gran momento, Valeria Mazza y Alejandro Gravier no esconden el orgullo por el camino que viene recorriendo Tiziano.