La sobrina de Máxima Zorreguieta, Eloise de Orange, fue disruptiva con su look y marcó tendencia con su chaleco corbatero

Eloise de Orange, sobrina de Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo de Holanda, de 22 años atrapa la atención en las redes sociales por su extrovertida personalidad siendo miembro de la realeza. Pese a ocupar el quinto lugar en la línea de sucesión al trono de los Países Bajos, la joven condesa se encuentra muy relacionada a los monarcas y su alto perfil llama la atención. En las últimas horas, volvió a estar en el centro de la escena al mostrarse con un particular look digno de su estilo fashionista y auténtico.

La original prenda que impone Eloise de Orange en la realeza

Seguida por más de 460 mil personas en Instagram y siendo parte de la nueva generación de royals, Eloise de Orange atrapa todas las miradas. Su pasión por la moda, su incursión en la televisión en la versión neerlandesa del reality “Mask Singer" y sus constantes presencias en eventos públicos la vuelven una de las figuras jóvenes más carismáticas e influyentes de la realeza europea.

Recientemente, la hija de los príncipes Constantin y Laurentien fue parte del primer desfile de moda en Studio Noorderfabriek en Amsterdam, donde estuvieron presentes sus padres, y su look vanguardista cautivó a todos. Su atuendo estuvo compuesto por un chaleco, de corte masculino y líneas rectas, compuesto por corbatas de diferentes diseños que la hizo salir de lo tradicional y apostar a una vibra audaz.

Eloise de Orange

Su estilismo se completó con un pantalón denim con efecto degastado en tonalidades grises, que se destacó por sus grandes bolsillos en los laterales, y unos stilettos de color negro. Si bien la prenda inferior también fue llamativa por su diseño, el chaleco con escote en V y corbatas superpuestas en tonos azules, negros, y marrones fue el verdadero protagonista de su atuendo. Esta elección de Eloise de Orange convirtió su outfit en una propuesta original que juega con la sastrería clásica desde una mirada moderna y juvenil, reflejando así su propio estilo.

Eloise de Orange

Para acompañar su arriesgado look, que escogió para el evento de moda en el que se lució como conductora, Eloise de Orange optó por accesorios claves: aros dorados, pulseras metálicas finas y un brazalette haciendo juego. Su beauty look acompañó su vestimenta sin quitarle protagonismo.

La joven apostó por un maquillaje glowy con las cejas definidas y un labial nude, y dejó su pelo suelto con ondas suaves. El detalle vibrante de su apariencia se encuentra en sus uñas, las cuales pintó de rojo intenso que aportan energía y un contraste chic al estilismo.

Así, una vez más, Eloise de Orange deslumbró a sus miles de seguidores de Instagram y escribió junto a la postal de su vestimenta: "Increíble. Lleno de nueva energía. El primer desfile de moda de @studio.noorderfabriek. Colección única". A las pocas horas, su publicación cosechó cientos de "likes" y una lluvia de emojis de corazones rojos, una muestra clara del apoyo y la empatía que genera su forma de mostrarse en el mundo digital.

De esta manera, la sobrina de Máxima Zorraguieta, Eloise de Orange, fue disruptiva con su look y marcó tendencia con su chaleco corbatero. Una innovadora propuesta que la convierte en referente de estilo dentro de la realeza europea.