Valentina Cervantes está viviendo uno de sus días más especiales, este 4 de febrero. La influencer cumple 26 años, y lo celebra en Londres junto a Enzo Fernández y sus hijos con él. Sin embargo, entre fotografías de amigos y familia, y mensajes tiernos de todos ellos, los más cercanos le hicieron una dulce sorpresa pink en la tranquilidad de su hogar. Emocionada por el gesto, no dudó en compartirlo con sus seguidores, quienes aprovecharon para desearle un gran día.

Valentina Cervantes y su familia

Valentina Cervantes arrancó su 26 cumpleaños con una tierna sorpresa pink

MasterChef Celebrity, marcas de ropa y una carrera en redes sociales. Durante este último año, Valentina Cervantes se volvió de las influencers más observadas por los usuarios y más querida por todos ellos. Es así como, en su cumpleaños 26, decidió comenzarlo con ellos y uniéndolos en la intimidad de su hogar. Algunos de sus amigos más cercanos y familia le compartieron tiernos mensajes en Instagram, pero hubo un gesto que recibió en su casa que ella mostró con orgullo y felicidad.

En sus historias de Instagram, mostró su casa de Londres y, tal como la recibieron cuando regresó de la Argentina, su familia le preparó un regalo de globos rosas. Seis arreglos con, al menos, 5 globos cada uno la esperaban para hacer brillar su mañana en un tono dulce y casi romántico. En uno de ellos, se leía: "Valentina, feliz cumpleaños", mientras que en otros había papelitos para celebrar este gran día. Sus seguidores aprovecharon la foto para dejarle sus mensajes de felicitaciones y destacaron este gesto con la influencer.

La dulce sorpresa pink que recibió Valentina Cervantes por su cumpleaños

Lejos de Enzo Fernández: así fue el cumpleaños del año pasado del Valentina Cervantes

Durante su cumpleaños del 2025, Valentina Cervantes estaba en un complicado momento con su pareja, por lo que su cumpleaños fue diferente a lo que se esperaba. En la Argentina, y junto a sus hijos y su familia, celebró con una fiesta total black sus 25 años. Si bien las fotografías mostraron que fue un día especial para ella, muchos usuarios ahora tienen expectativas de cómo celebrará, junto a su pareja y en Londres, donde reside actualmente.

El cumpleaños 25 de Valentina Cervantes

Valentina Cervantes está viviendo un día especial en su vida, ya que cumple 26 años. Los usuarios de las redes sociales no dudaron en dejarle sus mensajes de felicitaciones, y esperar expectantes por más detalles de este 4 de febrero. La influencer se volvió de las más queridas por todos, gracias a su carisma, dulzura y belleza. Es así como viaja de Londres a la Argentina para realizar todos sus trabajos, mientras disfruta de la crianza de sus hijos.

