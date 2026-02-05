Este martes 3 de febrero, comenzó el juicio en contra de Marius Borg, el hijo de los príncipes herederos al trono de Noruega, Mette-Marit y Hakoon. El hijo de la royal -e hijastro del magnate-, se enfrenta a la Justicia por 38 cargos en su contra. Entre ellos se encuentran acusaciones sobre presuntos ataques a la integridad sexual de cuatro mujeres. En este marco, el joven de 29 años llevó a cabo su declaración ante el Tribunal para mostrar su inocencia, pero se negó a responder una contundente pregunta.

La escandalosa actitud de Marius Borg ante la Justicia

Entre enojos y llantos, Marius Borg procedió a hacer su declaración ante el Juez encargado de juzgar su grado de responsabilidad en los aberrantes hechos del que está acusado. Sin embargo, su temperamento y su vulnerabilidad ponen en manifiesto la verdadera cara del primogénito de Mette-Marit, quien perdió los estribos y se negó a contestar una de las preguntas de la Corte acerca de su accionar con una de las presuntas víctimas de abuso sexual.

Marius Borg y Mette-Marit | Captura de pantalla transmisión oficial Casa Real Noruega

En las declaraciones de “la mujer de Skaugum” -el seudónimo que eligió la mujer para proteger su identidad- se señala al acusado de haberla atacado en una de las habitaciones del Palacio Real de Noruega. De acuerdo con el testimonio de la damnificada, estos abusos se cometieron dentro de la habitación de Marius, por lo que el Fiscal en plena audiencia le solicitó que describiera este espacio para cotejar las descripciones.

La contundente respuesta de Marius Borg

Para sorpresa de todos, Marius Borg se mostró desafiante y hasta incluso arrogante al responder: “Me pregunto si realmente tengo ganas de responder cómo es nuestra casa por dentro…”. “No, y no tendrás que hacerlo”, añadió el fiscal. “Para mí no tiene importancia, pero ya entiende a qué me refiero…”, lanzó desafiante el hijo mayor de la princesa heredera consorte nórdica, intentando dejar en manifiesto la privacidad del interior del Palacio donde viven los actuales monarcas.

Cabe destacar que Borg negó categóricamente los cargos de violación, abuso sexual y haber sacado fotografías sin sus consentimientos a algunas de las denunciantes. No obstante, reconoció los otros delitos menores como maniobra de su defensa para lograr bajar las penas. En este marco, sus abogados, Ellen Andenaes y Petar Sekulic, señalaron que los encuentros íntimos con las mujeres denunciantes fueron consensuados. En otras palabras, no negó haber estado con ellas, sino que su estrategia apunta a la aceptación plena de ambas partes en todos los casos.

Marius Borg y Mette-Marit | Captura de pantalla transmisión oficial Casa Real Noruega

Si bien Marius Borg deberá seguir presenciando las audiencias del juicio en su contra, se supo que su madre, Mette-Marit, decidió dar un paso al costado y no hacerse presente en el Palacio de Justicia de Noruega. Este accionar es interpretado por la prensa noruega como un intento desesperado de la realeza nórdica para desprenderse de este caso que mancha por completo la reputación y la credibilidad del reinado. En el caso de ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 10 años de prisión; un verdadero escándalo internacional en uno de los reinados más influyentes de la historia mundial.

NB