Una por una, todas las claves del juicio contra Marius Borg, el hijo de Mette-Marit de Noruega

Marius Borg se encuentra en el ojo de atención mediática, tras volverse uno de los hijos de royals más polémicos de los últimos años. El joven es acusado en 38 delitos criminales, donde se incluye violencia, consumo de sustancias y abuso sexual. Es por eso que, este martes 3 de febrero, comienza un juicio en su contra que tiene a todos atentos. Desde la lejanía de su familia hasta cada uno de los delitos, dieron a conocer las claves de esta situación que complica a la realeza.

Todas las claves del juicio contra Marius Borg, el hijo de Mette-Marit de Noruega

Marius Borg, el hijo de Mette-Marit de Noruega, se enfrenta a un juicio, el martes 3 de febrero, debido a los 38 delitos de los que es acusado. Desde hace más de un año y medio, se estuvo llevando a cabo una investigación policial a su alrededor que lo mantuvo en la atención mediática y complicó su imagen pública. Si bien nunca tuvo un título real y se mantuvo fuera de los eventos de la familia de Noruega, el joven se robó las miradas y críticas, volviéndose uno de los más polémicos del mundo.

Según dieron a conocer, la fiscalía asegura que hay un patrón de conducta continuado que incluye consumo habitual de drogas, conducción bajo sus efectos, y episodios de violencia y conflicto que requirieron intervención policial. Entre los cargos penales más importantes se incluyen presuntos delitos de violencia, amenazas, quebrantamiento de órdenes judiciales y varios delitos de carácter sexual, entre ellos agresiones y violaciones. Muchos expertos hablan de posibles penas contra Marius Borg, y se considera que los delitos más graves podrían acarrear penas que alcanzarían hasta una década de prisión, pero el modelo judicial noruego pone su atención en la rehabilitación del hijo de Mette-Marit.

La separación de la casa real de Marius Borg, a días del juicio

A solo días de su juicio, la casa real expuso su postura frente a las acusaciones que enfrenta Marius Borg. De esta manera, mostraron su distancia del joven, incluso Mette-Marit, y le soltaron la mano, antes del comienzo del acto. El príncipe Haakon fue el encargado de exponer los pensamientos de la familia real, y emitió un contundente comunicado exponiendo la decisión de separar lo familiar de lo institucional. De esta manera, los monarcas reafirmaron que el acusado no forma parte del reinado y que “tiene las mismas responsabilidades que cualquier otra persona, pero también los mismos derechos”.

Los usuarios de las redes sociales no tardan en dar sus opiniones respecto al tema, y los expertos en la realeza se encuentran más atentos que nunca. Marius Borg es uno de los hijos de royals más polémicos de los últimos años, y ahora se enfrenta a una investigación por sus accionares a lo largo de este tiempo. Desde delitos de carácter sexual hasta consumo de sustancias, el joven estará en la mira de la justicia noruega, en espera de una sentencia.

