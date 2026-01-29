La casa real noruega le suelta la mano a Marius Borg, acusado de 32 delitos: Mette-Marit no estará en el juicio

La próxima semana, Marius Borg se sentará en el banquillo de los acusados y afrontará el juicio del cual está acusado de 32 cargos en su contra. En este contexto, la Casa Real de Noruega emitió un contundente comunicado en el que fija su posición al respecto. A su vez, trascendió que su mamá Mette-Marit no estará en el proceso judicial, separando el ámbito familiar de las instituciones encargadas de juzgar -o no- los comportamientos del hijo de la princesa.

El comunicado de la realeza noruega sobre el hijo mayor de Mette-Marit

A mediados de 2024, Marius Borg, el hijo mayor de la princesa de Noruega Mette-Marit fue detenido por la policía debido a la acumulación de más de 32 delitos en su contra. Desde aquel entonces, el joven espera el comienzo del proceso judicial tras las rejas. En este marco, las autoridades anunciaron que el próximo martes 3 de febrero se iniciará oficialmente el juicio donde serán debatidos los cargos de que se lo acusa.

Mette-Marit y sus hijos | Captura de Pantalla transmisión oficial

Por esta razón, el príncipe Haakon emitió un contundente comunicado sobre la postura de la monarquía nórdica. Mediante la realización de un texto cuidadosamente redactado, el heredero de la corona hizo hincapié en la decisión de separar lo familiar de lo institucional. “Estamos pensando mucho en todas las partes implicadas en este asunto”, comenzó diciendo el comunicado oficial. “Sabemos que muchos están atravesando un momento difícil”, añadió sin entrar en detalles de los hechos y dejando en claro su empatía por todas las partes involucradas manteniendo el foco humano.

En paralelo, los monarcas subrayaron la confianza al sistema judicial en este proceso tratando de despejar algún tipo de especulación respecto a la incidencia de la realeza: “Vivimos en un Estado regido por la ley y confío en que el juicio se lleve a cabo de la manera más ordenada, adecuada y justa posible”.

Además, reafirmaron que el acusado no forma parte del reinado: “Marius Borg Høiby no es miembro de la Casa Real y, en ese sentido, es libre”. Sin embargo, resaltaron que Marius es una pieza importante en el componente familiar y que “tiene las mismas responsabilidades que cualquier otra persona, pero también los mismos derechos”.

Marius Borg | Twitter

La tajante decisión de Mette-Marit sobre su hijo Marius Borg

Cuando el príncipe Haakon y Mette-Marit contrajeron matrimonio en 2001, la royal ya era madre de Marius Borg. Aunque en aquel entonces era todo un escándalo que un príncipe se case con una mujer con hijos, los aristócratas constituyeron una familia que, hasta que salieron a la luz las acusaciones en contra del joven, mantenían un bajo perfil abocados a las demandas de su pueblo y a los quehaceres del reinado.

Mette-Marit y sus hijos | Captura de Pantalla transmisión oficial

No obstante, las denuncias que recayeron en contra del hijastro de Haakon obligaron a su familia a tomar abruptas determinaciones para salvaguardar la imagen de los reyes y de todo el clan noruego. Por esta razón, además de que el hijo de la princesa ya no forma parte de los beneficios de la realeza, su madre no asistirá al tribunal. Si bien se sabe que lady Marit está atravesando por una grave enfermedad crónica a causa de una fibrosis pulmonar que se le asentó en el último tiempo, trascendió que va a estar alojada en una residencia privada en las últimas semanas para su recuperación.

Mette-Marit | Instagram Casa real Noruega

De esta manera, Marius Borg deberá someterse al juicio en su contra lejos del apoyo de su familia; en especial el de su madre Mette-Marit, obligando al Palacio Real a mantener la prudencia y la distancia. Cabe destacar que este proceso penal sacude de lleno a la monarquía nórdica y a la imagen sobria y sin escándalos que durante siglos intentó hacer prevalecer la imagen positiva del reinado.

NB