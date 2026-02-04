Polémica en Noruega: la hija del Rey podría quedar sin su título por un documental de Netflix

La Casa Real de Noruega atraviesa sus tiempos más tubulentos. Mientras que Marius Borg, hijo de Mette-Marit e hijastro del príncipe heredero Haakon, enfrenta un juicio por 38 cargos en su contra - entre violaciones y tráfico de sustancias-, su madre se vio envuelta al polémico caso de Jeffrey Epstein al desclasificarse los mails que intercambiaron. En este escenario, ahora la hija mayor de los reyes, Marta Luisa, también es parte del grupo familiar que es muy criticado debido a la controversia que protagoniza.

La hija mayor de hija mayor del rey Harald V y la reina Sonia es protagonista de una gran polémica luego de protagonizar el documental Realeza Rebelde: Una insólita historia de amor en Netflix, en donde cuenta en primera persona su romance y casamiento con el chaman estadounidense Durek Verrett. Este contenido generó gran molestia en Noruega, donde se realizó un pedido para quitarle el titulo real a la mujer de 54 años.

Qué dijo Marta Luisa que generó controversias

En 2022, Marta Luisa ya había dado que hablar luego de que renunciara voluntariamente a sus deberes oficiales como miembro de la familia real, pero manteniendo el título de princesa, con el que tiene diversos beneficios como miembro de la familia real de Noruega. Sin embargo, no podía usar este título para realizar negocios comerciales, como los que realizada relacionados con la espiritulidad y con la comercialización de bebidas alcoholicas.

A esta situación, en 2024 se le sumó el anuncio de su romance con Durek Verrett., un hombre que se promacla chamán. La críticas llegaron de inmediato ya que la pareja decidió llegar a acuerdo con revistas y Netflix para registrar su boda y comercializarla, un aspecto que no cumplía con el acuerdo de no comercializar con su lugar en la realeza.

Finalmente, a poco que termine el 2025, las imágenes de la boda salieron a la luz en el documental de Netflix titulado Realeza Rebelde: Una insólita historia de amor, donde ambos son protagonistas y, además, realizan diversas declaraciones que terminó por generar el enojo de muchos cuidadanos noruegos.

.De pequeña tenía mucha ropa que era incómoda, tenía que sentarme y comer adecuadamente. Odiaba estar en ese tipo de ambientes. Ahí es cuando empecé a darme cuenta: era totalmente diferente al resto de mi familia”, expresó la princesa. Pero también, la pareja fue critico con al lanzar acusaciones de racismo, rechazo institucional y falta de apoyo por parte de los miembros de la familia de ella, quienes no se hicieron presentes en la boda.

Esto fue lo que generó gran controversia en los medios de comunicación noruegos ya que se remarcó la extensa trayectoria del rey Harald para promover la tolerancia e inclusión de las personas. Pero además, desde el Palacio Real dejaron en claro que la publicación del documental rompe el acuerdo realizado con la princesa al marcar la distancia entre sus actividades personales con la monarquía.

Ante esto, diversas encuestadoras realizaron un sondeo al respecto y dieron resultados negativos para la princesa, arrojando número que indican que la población quiere que se le retire el titulo. Esto puede hacerlo el rey con el derecho de revocar titulos. Por el momento, no lo ha realizado porque surgieron otros problemas como el juicio contra Marius Borg y la vinculación de Mette-Marit con el famosos pedófilo Epstein. Sin embargo, el rey podría tomar una determinación que responda a los pedidos de la población.