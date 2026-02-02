Marius Borg está en la mirada mediática de todos, a solo horas de su juicio por los 38 delitos de los que se le acusa. Sin embargo, lejos de querer frenar la polémica, el hijo de Mette-Marit de Noruega volvió a ser centro de atención, cuando se dio a conocer que fue detenido, durante el domingo 1 de febrero. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en comentar al respecto, y aseguraron la complicada situación en la que el primogénito se encuentra.

Otra polémica antes del juicio: Marius Borg fue detenido

Marius Borg se enfrentará a un juicio por 38 cargos criminales, que incluyen violencia, consumo de sustancias y abuso sexual. El polémico hijo de Mette-Marit se mantuvo en el silencio mediático, mientras esperaba a que el día se llevara a cabo. Sin embargo, durante la noche del domingo 1 de febrero, a solo dos días del que será el juicio, se dio a conocer que fue detenido y acusado de agresión, amenazas con arma blanca e incumplimiento de una orden de alejamiento.

La noticia la dio a conocer el abogado de la policía Andreas Kruszewski en un comunicado de prensa, y los medios de comunicación expertos no tardaron en difundirlo. Según se dio a conocer, los oficiales solicitaron cuatro semanas de prisión preventiva por riesgo de reincidencia, y un juez del Tribunal de Distrito de Oslo el que la tarde de este lunes decidirá si entra en la cárcel u obtiene de nuevo la libertad. La familia real y sus allegados mantuvieron el silencio respecto a este accionar, y se alejaron del joven polémico.

Lejos del apoyo de la realeza y con 38 cargos criminales

La familia real de Noruega mostraron su apoyo a Marius Borg, pero se alejaron de la polémica y remarcaron que, como ciudadano noruego que es, “tiene las mismas responsabilidades que cualquier otra persona, pero también los mismos derechos”. La realidad es que su presente podría costarle hasta hasta una década de prisión, aunque el modelo judicial noruego pone su atención en la rehabilitación del hijo de Mette-Marit.

Marius Borg debía esperar en silencio mediático hasta el martes 3 de febrero, donde comenzaba su juicio. Sin embargo, siguió siendo título de noticias sorpresivas, cuando fue detenido por amenazas con arma blanca, y dio de qué hablar en las redes sociales. Por su parte, la familia real se mantuvo en silencio, mientras, además, crecen las dudas sobre Mette-Marit, sobre todo ante la filtración de correos de ella con Jeffrey Epstein, dejando en claro una relación cercana entre ambos.

