Comenzó el juicio contra Marius Borg: de cuáles cargos se declaró inocente y de qué inocente

Este 3 de febrero comenzó en Noruega el juicio que pone en el banquillo de los acusados a Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit e hijastro del futuro rey, Haakon. Son almenos 38 cargos, entre ellos cuatro violaciones, violencias físicas, psicológicas y tráfico de drogas, los que enfrenta el joven de 29 años, que podrían valerle largos años de cárcel.

Pasadas las 9 de la mañana de Oslo, el joven que se encuentra con privsión preventiva desde el domingo pasado al realizar amenzas armado, se sentó frente al juez para responder ante las acusaciones. Ante la lectura de los cargo, Marius fue determinante en declararse culpable o no de las acusaciones en su contra.

Marius Borg ante la Justicia: de qué se declaró culpable

En agosto pasado, la familia real de Noruega se vio sacudida con uno de los mayores escándalos que debieron enfrentar: Marius Borg fue acusado de violar, agredir y traficar sustancias ilícitas. Desde entonces, el joven se encuentra en el centro de atención debido a sus reiteradas acciones ilegales que colocar a los herederos al trono en una complicada situación, sin dejar de brindarle apoyo ante las acusaciones.

Luego de meses de especulaciones y controversias, este 3 de febrero comenzó en Olso el juicio que determinará su culpabilidad o inocencia. En la primera jornada de la instancia juidicial, con un perfil muy bajo, Marius Borg se presentó ante el juez, acompañado por sus dos abogados, , Ellen Andenaes y Petar Sekulic, y tuvo la primera interacción al responder con seriedad la lectura de todos los cargos en su contra.

En este momento, el acusado tiene la posibilidad de expresar si, bajo su visión, es culpable o no de los cargos en su contra. El joven no dudó en hacerlo ante la lectura. En esta línea, negó haber violado a mujeres y no asumió haberle sacado fotografías sin sus consentimiento a algunas de las denunciantes. Pero sí aceptó que fue quien sacó una foto a una mujer desnuda mientras él la tocaba en sus partes íntimidas.

A la lista de acusaciones que sí asumió se suman: no repetar las órdenes de alejamiento que se le impuso para resguardar a una de sus exnovias, circular en auto no respetando los límites de velocidad y tráfico de drogas. El joven admitió la acusación de haber recibido 3,5 kilogramos de marihuana que luego transportó y le dio a a otra persona.

Por pultimo, Marius Borg asumió solo algunos de los cargos que incluyen abuso en las relaciones cercanas, agresiones, amenazas, comportamiento imprudente y acoso a dos agentes de policía. De esta forma, la primera jornada del juicio tuvo la interacción con el acusado. Por el momento, se desconocer más detalles de lo ocurrido. Lo cierto es que si el hijo de Mette-Marit e hijastro del futuro rey, Haakon.enfrenta una pena de al menos 10 años si es encontrado culpable.