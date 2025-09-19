Quién es el gran apoyo de Pablo Urdangarin en medio de la guerra entre sus padres

Pablo Urdangarin vive un presente atravesado por la presión mediática y las tensiones familiares, al mismo tiempo que busca consolidarse como jugador de balonmano profesional. La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, que pasaron un nuevo verano en Bidart con un plan “por turnos” para no coincidir bajo el mismo techo, continúan mostrando que la ruptura sigue sin cerrarse del todo. Sin embargo, lejos de ese foco, Pablo encontró en Johanna Zott a su gran compañera de vida.

Quién es el gran apoyo de Pablo Urdangarin en un tenso momento familiar

Johanna y Pablo se conocieron en Barcelona siendo apenas unos niños y, tras el regreso del joven a la Ciudad Condal, retomaron una relación que se consolidó con el tiempo. Hoy, ella es su novia y su mayor fan: estudia Medicina, pero siempre se hace espacio para estar presente en los partidos de balonmano de él, alentándolo desde las gradas.

Pablo Urdangarin

Ese respaldo va mucho más allá del plano sentimental. Johanna ha sido un pilar emocional en los momentos más difíciles, especialmente cuando la familia Urdangarin vivió la crisis definitiva tras el divorcio de Cristina e Iñaki. Su compañía constante le aporta a Pablo estabilidad y cariño, dos elementos esenciales para alguien que carga con el peso mediático de pertenecer a la familia real española.

La relación con el entorno familiar también es sólida. Johanna mantiene un vínculo cercano y afectuoso con la infanta Cristina, y comparte una relación especial con Irene, la hermana menor de Pablo, a quien cuida con particular cariño. De esa manera, se ha convertido en parte fundamental del círculo íntimo del joven deportista.

Pablo Urdangarin

Mientras tanto, Bidart sigue siendo el escenario de la “guerra silenciosa” entre sus padres. La localidad del País Vasco francés fue el refugio familiar durante años y, pese a la separación, sigue siendo un lugar compartido por la expareja, que alterna su estancia allí para evitar coincidir. Un contraste evidente con la vida de Pablo Urdangarin, que, gracias a Johanna, logra encontrar estabilidad y normalidad en medio de un contexto familiar complejo.

F.A