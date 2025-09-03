Los hijos de la infanta Cristina fueron expulsados del Club Náutico de Mallorca

La infanta Cristina lleva años apartada de la primera línea institucional. La decisión se fraguó tras el impacto del caso Nóos, un episodio que desgastó la imagen de la monarquía y forzó un repliegue estratégico. Alejada de la agenda oficial, su vida transcurre en Ginebra, lejos de la presión mediática que dominó su matrimonio con Iñaki Urdangarin.

El tiempo transcurrió y muchos creyeron que las heridas estaban cerradas. Sin embargo, en la Casa Real persiste una consigna: preservar la Corona de cualquier sombra que recuerde a aquel escándalo. En ese esquema, los movimientos de la infanta y de sus hijos se gestionan con extrema discreción, lejos de los espacios donde la familia real proyecta su imagen pública.

Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin

Los hijos de la infanta Cristina, expulsados del Club Náutico de Mallorca

El Club Náutico de Palma, escenario tradicional de veranos regateros, se convrtió en el símbolo más claro de ese distanciamiento. Allí, donde durante décadas confluyeron regatas, amistades y presencia mediática, hoy los cuatro hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin carecen de acceso. No existe un comunicado formal, pero en el entorno social de la isla se da por hecho: la entrada está vetada mientras los reyes permanezcan en Mallorca.

La exclusión responde a una línea trazada desde Zarzuela. En Marivent, la estancia de Felipe VI y la reina Letizia se caracteriza por ser un núcleo cerrado: la reina Sofía y, en ocasiones, allegados muy puntuales. Cualquier presencia que pueda alterar la imagen de control y unidad queda descartada. La ausencia de los sobrinos del rey no es una casualidad; es un mensaje.

El club, históricamente ligado a la familia Borbón, sigue esa directriz. Si Felipe VI decide limitar los contactos públicos, las entidades vinculadas a la monarquía se alinean. El contraste con décadas anteriores es evidente: ya no hay regatas compartidas ni posados familiares con los nietos de la reina Sofía. El entorno social del puerto ha cambiado y el círculo de confianza se ha estrechado al máximo.

Mientras los monarcas están en la isla, los hijos de la infanta Cristina optan por planes discretos, lejos del foco. En Mallorca se entiende como una exclusión definitiva, al menos mientras dure la política de distanciamiento del actual rey.

F.A