"Fue un chiste": la polémica respuesta de Agustín Franzoni a Flor Jazmín Peña tras asegurar que tenía videos íntimos

Lo que comenzó como un “chiste”, terminó siendo un verdadero escándalo mediático luego de que Agustín Franzoni asegurara tener guardados videos íntimos de su expareja, Flor Jazmín, en un drive, por si “mañana valen una fortuna”. Esta situación despertó un gran revuelo en redes sociales, donde fue funado por los usuarios. La repercusión fue tal que el tema llegó a los programas de espectáculos más resonantes de la televisión abierta.

Intrusos (América TV) dialogó con el integrante de La Casa Streaming y reafirmó su pedido de disculpas a la bailarina.

Agustín Franzoni y Flor Jazmín | Instagram

Agustín Franzoni habló de su “chiste” y se disculpó con Flor Jazmín

En los tiempos que corren, una simple disculpas públicas no subsanan el posible perjuicio moral que podría tener quien es víctima de una extorsión. Es por ello que Agustín Franzoni volvió a salir a aclarar, una vez más, que una broma de mal gusto fue malinterpretada por los oyentes y seguidores del streaming de Círculo Cerrado. Ante la pregunta de la notera de cómo está atravesando estos momentos en el cual expuso a su exnovia, el creador de contenido afirmó: “Polémico, feo. No me siento representado por eso. Venía de la dinámica de un juego, un chiste que obviamente no cayó bien”.

En este marco, haciendo un poco de autocrítica, confesó: “Me arrepiento de no haber estado atento y, como digo, de estas cosas se aprende”. Asimismo, aseguró que como persona pública que habla ante un micrófono de alcance masivo y popular, este hecho quedará como un “caso aislado”: “Estoy seguro de que no se va a volver a repetir. Como comunicadores tenemos esa responsabilidad”.

“¿Te parece divertido ese tipo de chiste?”, le preguntó la notera. “No, no me parece divertido para nada. Por eso creo que corresponde salir a pedir disculpas, hacerse cargo y comprometerse a que no vuelva a pasar. No tengo ningún drive con videos de mis exparejas”, aclaró.

Agustín Franzoni habló con la prensa, pero no con Flor Jazmín

Durante la entrevista, Agustín Franzoni no consideró necesario llamar a Flor Jazmín para disculparse por lo sucedido y por haber utilizado su nombre para hacer un “chiste”, sino que prefirió subsanarlo en el ámbito de lo público. “No hablé con ella, me imagino que es incómodo y me toca pedir disculpas. Fue un error. Lo que menos quiero es hacerla sentir mal”.

Por su parte, se desligo también de la idea de hablar con Nico Occhiato. “Me parecería un montón, re invasivo. Tampoco darle tanta entidad al tema si fue una equivocación”, señaló descartando por completo esa posibilidad. Cabe destacar que el conductor de La Voz Argentina y actual pareja de la bailarina expresó ni bien trascendieron estos comentarios: “Me parece gravísimo, una falta de respeto”.

Agustín Franzoni y Flor Jazmín | Twitter

Mientras Agustín Franzoni insiste en que sus palabras “fueron sacadas de contexto”, Flor Jazmín se enfrenta a una realidad poco imaginada: estar en el centro del ojo mediático por un comentario que podría ser parte de un delito. Por esta razón, la artista no descarta iniciar acciones legales contra el dueño de esa broma. “Estoy un poco en shock, entiendo un montón de cosas que pudieron ser incómodas y que se dicen desde el dolor, pero en esta oportunidad cruzó una línea. No deja de ser una persona con la que compartí muchas cosas, entonces no me deja de sorprender”, dijo visiblemente angustiada por el mal momento que está pasando.

NB