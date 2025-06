Los motivos por los que Estefanía de Mónaco se distancia cada vez más de los Grimaldi

Estefanía de Mónaco atraviesa una etapa de redefinición personal que la aleja cada vez más del núcleo institucional de los Grimaldi. A sus 60 años, la princesa, que también fue cantante y diseñadora, decidió tomar distancia de los compromisos oficiales y enfocarse en una vida más discreta, marcada por causas sociales.

Estefanía de Mónaco empieza a distanciarse cada vez más de los Grimaldi

Estefanía de Mónaco volvió a ocupar todos los titulares tras compartir una reflexión íntima sobre su presente y su vínculo con la familia real. La artista, que en los años 80 incursionó en la música con notable éxito, dejó entrever que su conexión con los Grimaldi ya no ocupa el mismo lugar que antes y se aleja cada vez más.

En una entrevista reciente con el medio francés Point de Vue, la princesa hizo alusión a su vínculo con la familia real monegasca y manifestó que atraviesa una etapa de redefinición. “Ya no le veo sentido a hablar de mí. Además, nunca ha sido lo mío. Tengo 60 años, siento que he dado suficiente y, sobre todo, he dicho todo lo que tenía que decir”, expresó.

Las palabras de Estefanía de Mónaco no solo marcan un punto de inflexión en su vida pública, sino que también reflejan una decisión personal de alejarse del protocolo palaciego y de los compromisos oficiales que solía compartir con su hermano, el príncipe Alberto. Aunque su figura siempre fue la más rebelde y libre dentro de la familia, esta vez la lejanía parece más profunda.

La entrevista se dio en el marco del 15º aniversario de la residencia de Carpentras, un proyecto impulsado por su asociación Fight Aids Monaco, que brinda apoyo a personas que viven con VIH. La cantante participó del acto conmemorativo junto a su hija menor, Camille Gottlieb, y aprovechó la ocasión para reflexionar sobre su presente. “Es hora de jubilarme. Me lo merezco, ¿verdad?”, reveló.

Desde hace años, Estefanía de Mónaco centró su energía en causas vinculadas a la salud y la inclusión, especialmente en la lucha contra el VIH. Su compromiso nació a partir de una experiencia personal: una amiga cercana, madre soltera y seropositiva, quedó sin recursos ni apoyo institucional. Ese episodio fue el motor de una militancia que ha sostenido con firmeza.

El alejamiento de la artista no es nuevo, pero en los últimos meses se volvió más evidente. Su participación en eventos oficiales es cada vez más esporádica, y su presencia junto al resto de los Grimaldi se limita a ocasiones puntuales. A diferencia de sus hermanos, Carolina y Alberto, ella siempre mantuvo una relación ambivalente con el protocolo real.

Durante su juventud, Estefanía de Mónaco intentó abrirse camino fuera del palacio: incursionó en la música, lanzó una línea de ropa de baño y mantuvo relaciones sentimentales con figuras alejadas del mundo aristocrático. Estas elecciones, muchas veces cuestionadas por la prensa, reforzaron su imagen de “princesa rebelde”, una etiqueta que nunca buscó, pero que terminó asumiendo.

La creciente distancia de Estefanía de Mónaco con la familia Grimaldi se enmarca en una etapa de redefinición personal y pública. A sus 60 años, la princesa eligió priorizar sus convicciones y su labor social por sobre los compromisos institucionales. Su decisión de “jubilarse” de la vida oficial no implica un retiro absoluto, sino una forma distinta de estar presente, más alineada con sus valores y su historia.

