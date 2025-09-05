Eugenia de York tiene un nuevo y famoso vecino: quién es

Eugenia de York sigue apostando por un estilo de vida muy diferente al de otros miembros de la familia Windsor. A sus 35 años, la sobrina del rey Carlos III reparte su tiempo entre Londres y Portugal, adaptándose al trabajo de su esposo, Jack Brooksbank, y priorizando una vida más relajada, lejos de la rigidez de Palacio.

El enclave, rodeado de playas, pinares y privacidad absoluta, se ha convertido en destino predilecto de magnates y celebridades. Allí, el matrimonio real posee una villa valorada en más de 4 millones de euros, equipada con comodidades de alto nivel, acceso directo a arenas casi vírgenes y servicios de spa y golf que atraen a una clientela muy selecta.

Eugenia de York

El nuevo vecino famoso de Eugenia de York

Ahora, su rincón de paz en el suroeste portugués sumará un toque inesperado de adrenalina. Según adelantó el Daily Mail, el tetracampeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, acaba de adquirir un terreno en el exclusivo complejo Pinheirinho Comporta, la misma urbanización donde los príncipes disfrutan de largas temporadas con sus hijos.

Verstappen, de 27 años, proyecta construir junto a su pareja, la modelo brasileña Kelly Piquet (36), una residencia de lujo para disfrutar con su primera hija en común, Lily, nacida esta primavera. La llegada del astro holandés al complejo refuerza el perfil exclusivo de la zona y despierta especulaciones sobre una posible amistad entre vecinos. Eugenia y Jack son conocidos aficionados a la Fórmula 1; de hecho, en 2021 fueron invitados por Red Bull Racing a presenciar el Gran Premio de Abu Dabi desde la mismísima pista.

Max Verstappen

El complejo Pinheirinho Comporta no es ajeno al glamour. Además de la princesa y del piloto, allí tienen propiedades figuras como Christian Louboutin, el célebre diseñador de los icónicos zapatos de suela roja. La urbanización combina naturaleza, arquitectura contemporánea y máxima privacidad, elementos que han convertido al Alentejo en uno de los secretos mejor guardados de Europa para quienes buscan lujo sin ostentación.

Mientras tanto, Eugenia de York y Jack continúan dividiendo el año entre su refugio portugués e Ivy Cottage, la casa que mantienen en el Palacio de Kensington. Para la princesa, criar a August (4) y Ernest (2) cerca del mar se ha vuelto prioridad: “Les encanta nadar y pasar horas al aire libre”, confió en una entrevista reciente. Con Verstappen como nuevo vecino, las próximas vacaciones prometen una convivencia tranquila y glamorosa.

F.A