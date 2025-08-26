El impactante look arcoíris de Mette-Marit de Noruega para su reaparición tras las 32 acusaciones contra su hijo

Mette-Marit de Noruega reapareció en un acto oficial junto a la familia real en los jardines de Gamlehaugen, y lo hizo con un estilismo que robó todas las miradas. En medio de un contexto familiar complejo por las 32 acusaciones contra su hijo, su look arcoíris marcó un giro inesperado en su habitual estética sobria.

La princesa Mette-Marit reapareció en un acto de la realeza tras las acusaciones contra su hijo

Mette-Marit de Noruega

En medio de un contexto delicado para la familia real, marcado por las 32 acusaciones judiciales que enfrenta su hijo Marius Borg, la heredera eligió un atuendo llamativo que contrastó con el tono reservado del acto. Su vuelta a la escena se dio en el marco del aniversario de Gamlehaugen como residencia oficial del Rey, un evento que reunió a los monarcas Harald y Sonia junto a los príncipes herederos.

Durante el evento, Mette-Marit se mostró sonriente, compartiendo divertidos momentos con los presentes y participando de juegos con niños invitados al parque. Por su parte, la Casa Real de Noruega expresó, días anteriores, que no se responderían preguntas referidas a los asuntos que involucran al joven.

Mette-Marit de Noruega

Acostumbrada a los tonos neutros y discretos, la princesa sorprendió, en su reaparición junto a la familia, con una chaqueta de estampado abstracto que evocaba un arcoíris. El diseño, de corte recto y hombros estructurados, combinaba franjas difusas en tonos rojo, azul, verde, amarillo y violeta, sobre una base blanca. Completó su elección con un pantalón blanco de lino, zapatos planos en tono nude y unos anteojos de sol de marco cuadrado.

En la misma línea, Mette-Marit se inclinó por dejar su pelo suelto, con un make up al natural, con un poco de rubor en los pómulos y los labios con gloss. La elección de su atuendo no pasó desapercibida; tanto medios locales como seguidores de la familia real destacaron su nueva impronta personal como un giro inesperado en su estilismo.

Por su parte, el contexto de su reaparición está marcado por las graves acusaciones que enfrenta su hijo mayor, Marius Borg. Según medios noruegos, el joven fue procesado por 32 cargos que incluyen violación, agresión sexual, maltrato, lesiones, amenazas e infracción de órdenes judiciales. Esta situación generó una gran crisis dentro de la Casa Real, que optó por mantener silencio mientras la Justicia resuelve lo sucedido.

Mette-Marit de Noruega

