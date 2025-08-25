La realeza trae consigo muchas polémicas que sorprenden a los usuarios y se vuelven tendencias en las redes sociales. Marius Borg es una de las más recientes, tras haber sido imputado por 4 violaciones y otros 28 delitos. Sin embargo, la dura pelea familiar entre la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y sus hijos también posiciona a la realeza española en la mira de todos. En este contexto, se dio a conocer la inédita unión que hay entre los más jóvenes, y que data de hace años atrás.

La inesperada unión entre los hijos de Cristina e Iñaki Urdangarin con Marius Borg

Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin son centro de la mirada pública, debido a su compleja relación con la infanta Cristina y a su dura pelea con Iñaki Urdangarin. La familia real española se vuelve parte de la polémica con cada vez que ellos demuestran públicamente la separación que mantienen. Sin embargo, todos los ojos están observando a Marius Borg, el polémico heredero de Mette-Marit, imputado por 4 violaciones y otros 28 delitos. Ante esta sorpresiva noticia, se dio a conocer que los más jóvenes de la realeza de estas familiar tienen una inesperada unión, datada de hace años.

Los hijos de Cristina e Iñaki Urdangarin, Marius Borg

Cuando todavía todos ellos eran menores, y las polémicas no existían tan fuertes como en la actualidad, era común que, durante semanas, pasaran sus vacaciones en familia y en paradisíacas playas. La Casa Real de Noruega se paseaba por Europa con el pequeño Marius, y uno de los lugares a los que nunca faltaban era a Palma de Mallorca, en España. En el 2005, se compartieron varias fotografías que, en la actualidad, vuelven a aparecer y demuestran la unión del joven con los hijos de Cristina e Iñaki Urdangarin.

Juan, Pablo y Miguel pasaban largas jornadas en esa misma playa con su padre, y en ese año tuvieron el placer de compartir una tarde de diversión junto al rey Haakon y Marius, quienes se encontraban en familia. Las postales retratan una unión muy cercana de parte de todos los menores, quienes parecían haber formado un grupo de amigos fuerte. En la actualidad, estas fotos toman otra interpretación, dado que ambas familiar estan envueltas en grandes escándalos de los que aún no pueden salir.

Marius Borg y su familia

Mientras que la Casa Real Española se enfrente a una disputa familiar que pareciera no tener final, Marius Borg está frente a la Justicia tras diversas denuncias en su contra. El caso comenzó en agosto de 2024, cuando Borg fue arrestado tras una agresión a su entonces pareja. Ese episodio abrió la puerta a una investigación más amplia con una posible condena que podría alcanzar hasta diez años de prisión. Según informó el fiscal Sturla Henriksbo, Borg enfrenta un total de 32 cargos, entre los que se encuentran cuatro violaciones, violencia contra su expareja, amenazas de muerte, vandalismo y consumo de drogas. También se le acusa de grabar los genitales de varias mujeres sin su consentimiento y de agredir a un agente de policía.

A.E