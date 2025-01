La familia real británica está acostumbrada a estar bajo el foco mediático, pero hay figuras que, aunque ocupan un lugar cercano al trono, prefieren mantenerse en las sombras. Ese es el caso de Timothy Laurence, el esposo de la princesa Ana, cuya discreción y carácter reservado han definido su rol como parte de la realeza. Pero ¿quién es y cómo se ganó su lugar al lado de la hija de la reina Isabel II?

Antes de convertirse en el esposo de la princesa Ana, Timothy Laurence construyó una sólida carrera en la Marina Real británica. A lo largo de 37 años, sirvió a bordo de varios buques de guerra, incluyendo el prestigioso Royal Yacht Britannia, que pertenece a la Corona. Su desempeño lo llevó a ocupar roles destacados, como el de escudero de la reina Isabel II entre 1986 y 1989, un puesto que lo colocó en contacto directo con los miembros de la familia real.

Fue en este contexto donde su nombre comenzó a resonar en los medios británicos. En 1989, el periódico The Sun reveló que Timothy y la princesa Ana intercambiaban cartas privadas. Aunque el contenido de éstas nunca salió a la luz, la noticia dejó al descubierto un vínculo especial entre ambos, que fue creciendo con el tiempo.

La boda de la princesa Ana y su esposo

El 12 de diciembre de 1992, cuando la princesa Ana ya estaba divorciada de su primer esposo, Mark Phillips, contrajo matrimonio con Timothy Laurence en una íntima ceremonia celebrada en Balmoral, Escocia. Apenas 30 personas estuvieron presentes en este evento, que marcó el inicio de una relación que ya lleva más de tres décadas.

A diferencia de muchos consortes reales, Timothy optó por no recibir ningún título nobiliario. Esta decisión refleja su carácter humilde y su preferencia por mantenerse en un segundo plano, dejando que sea Ana quien brille como una de las figuras más activas y trabajadoras de la monarquía británica.

Tras retirarse de la Marina en 2010, Timothy Laurence centró su atención en causas sociales y en acompañar a su esposa en sus numerosos compromisos institucionales. Aunque no tienen hijos juntos, Laurence construyó una relación cercana con los dos hijos de Ana, Peter Phillips y Zara Tindall, fruto de su primer matrimonio.

En cuanto a su dinámica como pareja, Timothy reveló que comparten intereses como su pasión por los mapas y las cartas, además de seguir con entusiasmo al equipo de rugby escocés. Sin embargo, también han aprendido a aceptar sus diferencias: “Ella creció con caballos, han sido parte de su vida, y no es algo que comparto. Lamentablemente, no he tenido el virus de los caballos”, confesó.

VO