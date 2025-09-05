Revelaron la escandalosa suma que cobró el rey Juan Carlos por sus memorias

El ex rey Juan Carlos está a punto de volver a ocupar titulares: en noviembre verá la luz Reconciliación, sus memorias oficiales escritas junto a la historiadora Laurence Debray. Se trata del primer relato en primera persona del monarca emérito, que promete repasar sin filtros los años de reinado, los episodios más difíciles y su actual vida en Abu Dabi, donde reside desde 2020. El libro incluirá además fotografías inéditas de su archivo personal, un material que, según la editorial, va a mostrar “la otra cara” de uno de los protagonistas de la historia reciente de España.

El propio rey emérito anunció hace meses a “lectores y libreros franceses” que estaba “emocionado por presentar las memorias, escritas con sinceridad”. Una frase que disparó expectativas: por primera vez, el padre de Felipe VI se dispone a ofrecer su visión directa de los hechos, sin intermediarios.

El contrato millonario de Juan Carlos I para contar sus memorias

Mientras la fecha de publicación se acerca, la periodista Pilar Eyre encendió el debate en TardeAR al estimar la cifra que el emérito podría haber cobrado por contar su vida. “Los contratos son confidenciales, pero podemos aproximarnos. Si el príncipe Harry cobró 18 millones de euros y el récord en España eran 800.000 para José Bono, creo que Juan Carlos habrá cerrado un acuerdo cercano a cinco millones de euros”, afirmó.

Eyre aclaró que no maneja “información privilegiada” pero subrayó que “nadie discute una cifra a la baja al rey”. Además, señaló que el acuerdo incluye royalties, como en cualquier lanzamiento editorial de gran magnitud, y desmintió de forma tajante el rumor de un contrato millonario con Netflix: “Ese proyecto nunca existió”.

La autora Laurence Debray, que se trasladó con su familia a Abu Dabi para redactar la obra, declaró en El País que “escribir en primera persona era algo nuevo para mí, pero quería que él contara su verdad”. Para ella, “España ha olvidado que Juan Carlos es uno de los grandes protagonistas europeos del siglo XX”.

El precedente de Spare, del príncipe Harry, que generó 30 millones de euros en ventas solo el primer día, deja claro que las editoriales apuestan fuerte por este tipo de relatos. Si las estimaciones se confirman, el emérito se habría asegurado un contrato de lujo que podría marcar un nuevo capítulo en la relación entre Juan Carlos y la opinión pública española.

F.A