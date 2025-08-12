Juan Carlos I sorprendió por un nuevo cambio de rumbo. El rey emérito, que en los últimos años ha alternado residencia entre Emiratos Árabes, Galicia y Portugal, ha decidido que septiembre será el momento de cruzar el Atlántico. El destino elegido no es casual: Nueva York, ciudad que acogerá uno de los eventos náuticos más importantes de la temporada —es apasionado de este campo— y que le permitirá, además, disfrutar de un perfil más reservado que en Europa.

Por ahora, su hogar está en Cascáis, Portugal, en una vivienda de alquiler adaptada a sus problemas de movilidad. Allí llegó tras su última visita a Sanxenxo, el 12 de julio, cuando participó en la regata Hotel Carlos I Trofeo Xacobeo, en la categoría 6M. Desde entonces, ha descansado junto al mar, recibiendo visitas de amigos y familiares.

Juan Carlos I, Letizia Ortiz y Felipe VI

El rey emérito, Juan Carlos I, se muda a Nueva York temporalmente

El plan, confirmado por su amigo de toda la vida, Pedro Campos, no es improvisado. Desde hace meses, el ex rey consideraba la idea de pasar más tiempo en Estados Unidos. En la Gran Manzana podrá seguir de cerca el mundo de la vela, reencontrarse con viejas amistades y, según su entorno, vivir con menos atención mediática.

A sus 87 años, su salud es frágil. Las secuelas de la caída en Botsuana y múltiples operaciones reducieron su movilidad. Fuentes cercanas aseguran que los problemas no son solo físicos: habría mostrado olvidos, confusiones y lapsos que han llevado a la Casa Real a supervisar algunas de sus llamadas para evitar declaraciones imprevistas.

Su pasión por la vela sigue siendo su gran motivación. Entre el 21 y el 28 de septiembre, Nueva York acogerá la Copa del Mundo de la categoría 6M, y Juan Carlos no quiere perdérsela. “Lo importante es apoyar y, si me encuentro en perfectas condiciones, participaré”, habría dicho. Su estado físico decidirá si sube o no a bordo, pero la decisión de viajar está tomada.

Quienes comparten regata con él lo describen como un competidor perfeccionista, autocrítico y exigente. No duda en corregir maniobras o proponer cambios, siempre con el objetivo de mejorar. Según trascendió, “Esto lo tendríamos que haber hecho así” o “habría que haber virado más rápido” son frases habituales cuando está en cubierta.

Así es que, si todo sigue según lo previsto, en septiembre va a arrancar un nuevo capítulo en la vida de Juan Carlos I para instalarse en Nueva York.

F.A