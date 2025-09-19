Todos los detalles de la boda real de la princesa María Carolina de Liechtenstein

María Carolina de Liechtenstein protagonizó el final del verano europeo con una de las bodas reales más esperadas del año. El pasado 30 de agosto, la nieta del príncipe Hans-Adam II e hija de los príncipes herederos Alois y Sophie, contrajo matrimonio con el empresario venezolano Leopoldo Maduro Vollmer en una ceremonia increíble. El enlace tuvo lugar a las 11:00 en la Catedral de San Florín, en Vaduz, un templo neogótico que alberga la cripta familiar de los príncipes de Liechtenstein.

La boda de María Carolina de Liechtenstein

El evento reunió a familiares, amigos íntimos y representantes de la vida oficial del país. Oficiada por el obispo Benno Elba, la ceremonia mantuvo la solemnidad propia de la ocasión, mientras que la Casa Principesca invitó a los ciudadanos a acompañar la entrada y salida de la novia, permitiendo que la población también formara parte de este día histórico.

Tras la misa, los novios y sus invitados celebraron en el Castillo de Vaduz, una imponente fortaleza del siglo XII que desde 1939 es residencia de la familia principesca. Con sus 130 habitaciones y su ubicación privilegiada en el valle del Rin, el castillo fue escenario de un banquete nupcial que combinó tradición con elegancia contemporánea.

A sus 28 años, María Carolina mantiene un perfil discreto dentro de la realeza. Nació en Suiza, se formó en Inglaterra y en 2020 se graduó en Diseño de Moda en la reconocida Escuela Parsons de París y Nueva York. Actualmente vive en Londres, donde trabaja en el sector textil, mostrando una faceta profesional moderna y cosmopolita.

Leopoldo Maduro Vollmer, de 34 años, también cuenta con un recorrido internacional. Nació en Caracas, estudió en Harrow School en Inglaterra y luego en la Universidad de St. Andrews, además de completar un posgrado en Cambridge. Su carrera lo llevó al mundo de las finanzas en París y Nueva York antes de establecerse en Londres, donde trabaja en gestión de inversiones.

Aunque María Carolina de Liechtenstein no está en la línea sucesoria por la vigencia de la Ley Sálica, su boda atrajo la atención de la prensa europea. El enlace unió a dos tradiciones culturales que marcaron un nuevo capítulo en la historia reciente de la Casa de Liechtenstein.

