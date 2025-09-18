¿Quién es la madre de Alexander Grimaldi, el hijo de Alberto II de Mónaco?

La madre de Alexandre Grimaldi es Nicole Costa, una mujer nacida en Togo que trabajaba como azafata de Air France cuando, en 1997, conoció al entonces príncipe heredero Alberto de Mónaco. Ella tenía 26 años y él 39. De esa relación, que se extendió en secreto durante unos cinco años, nació Alexandre, en 2003. Aunque el romance se había terminado poco antes de su llegada al mundo, el vínculo entre ambos padres continuó en otro plano: el de la crianza.

Nicole Costa, la madre de Alexandre Grimaldi

En julio de 2005, cuando el niño tenía apenas dos años, Alberto reconoció públicamente a su hijo. La noticia se difundió a nivel internacional luego de que la revista Paris Match publicara en portada “El hijo secreto de Alberto de Mónaco; Nicole, su madre, cuenta la historia”. El artículo no solo incluía fotografías de madre e hijo, sino también imágenes en las que el príncipe sostenía al pequeño en brazos. Para entonces, Nicole y Alexandre vivían en París en un departamento facilitado por Alberto, además de recibir una asignación anual para garantizar la manutención.

Alexandre Grimaldi y su madre, Nicole

Ese mismo año fue clave en la vida del soberano monegasco: Alberto asumió oficialmente como príncipe reinante en julio y, hacia fin de año, hizo pública su relación con Charlene Wittstock, con quien años más tarde se casaría y tendría a los gemelos Jacques y Gabrielle. Pese al contexto, Nicole defendió siempre la dignidad de su hijo: “Alexandre nació del amor y fue reconocido”, declaró en una entrevista con Paris Match en 2021. Y aclaró: “Es incorrecto decir que es ilegítimo. Para que lo fuera, sus padres deberían haber estado casados con otras personas, y ese no es el caso”.

Hoy, a sus 20 años, Alexandre mantiene una relación estrecha tanto con su padre como con su madre. En redes sociales abundan imágenes familiares en las que Alberto aparece celebrando cumpleaños o compartiendo encuentros junto a Nicole y a los otros dos hijos que ella tuvo después. También han asistido juntos a eventos de alto perfil, como las carreras de Fórmula 1 de Montecarlo.

Aunque no tiene rango de heredero al principado, Alexandre lleva el apellido Grimaldi y ha comenzado a forjar su propio camino. Su debut como modelo en la revista británica Tatler lo posiciona como un nuevo rostro de la alta sociedad europea. Entre el peso de su linaje y la discreción heredada de su madre, Nicole Costa, el joven Grimaldi empieza a escribir una historia personal siguiendo sus intereses.

F.A