Nelson Castro reveló que sufrió una grave enfermedad: “Estuve a punto de morirme”

Nelson Castro reveló que sufrió una grave enfermedad durante su infancia, una etapa marcada por desafíos médicos que lo acompañaron durante varios años. La experiencia que vivió dejó huellas visibles y lo llevó a transitar un largo proceso de recuperación. El tema surgió en Otro Día Perdido (El Trece), donde se abordaron distintos momentos de su historia personal y profesional.

Durante el programa, Mario Pergolini repasó la trayectoria multifacética del reconocido presentador. “Tenés como un montón de vidas en esta única vida que tenemos. Sos médico, sos neurólogo, sos director de orquesta. Primero tocaste un instrumento, después aprendiste a tocar otro instrumento”, comentó el conductor. A su vez, le consultó por su afán de estar aprendiendo constantemente, una de sus facetas características.

Ante esto, Nelson Castro respondió con una sonrisa y comentó que ser ‘inconformista’, no es algo que ve con malos ojos. “Te permite generar proyectos y cosas. Así que yo se lo agradezco a la vida, poder disfrutar de lo que hago y hacer lo que quiero. Tengo la fortuna de decir que no hice nada en mi vida que no hubiera querido hacer. Y eso es un valor que lo tengo muy atesorado. Lo agradezco a Dios todos los días y lo disfruto”, agregó.

En ese recorrido por su historia personal, el periodista se tomó un momento para hablar de sus orígenes y las situaciones que marcaron su niñez. “Me levanto todos los días de muy buen humor. Mi padre era muy sencillo. Elsa, mi mamá, era una ama de casa. Mi papá era un carpintero. Y, por supuesto, siempre cuento, mi vida estuvo muy tomada por la adversidad del comienzo”, comentó.

En la misma línea, Nelson Castro reveló uno de los momentos más críticos de su vida: “Yo tengo acá cicatrices, que son muy conocidas. Tuve una enfermedad muy grave que tuve cuando nací. Estuve a punto de morirme”. Según explicó, tuvo erisipela gangrenosa, pero gracias al trabajo de los profesionales logró recuperarse.

“Tuve médicos muy buenos. Y mi mamá y mi papá, que se esforzaron mucho, permitieron que me curara, me recuperara y pudiera salir adelante”, contó. Las experiencias que vivió durante sus distintas internaciones, explicó, lo llevaron a inclinarse por la medicina: “La medicina llegó como una cosa muy natural, muy asociada a todas las experiencias que tuve. Para mí el hospital era un lugar donde lamentablemente de chico transité. Estuve hasta los 14 años, así que tuve 7 operaciones”.

Además de médico, Nelson Castro se formó como neurólogo y ejerció durante 14 años. Su carrera profesional se expandió también al periodismo, una pasión que descubrió en la adolescencia. “Iba a la escuela Nuestra Señora de Luján, que tenía un periódico escolar. Así que, a los 13 años, ya sabía que quería ser periodista y médico”, recordó.

