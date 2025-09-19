El príncipe Haakon salió a hablar sobre los 32 delitos de Marius Borg

El príncipe Haakon rompió el silencio en torno al caso que tiene en vilo a la monarquía noruega. Marius Borg Høiby, su hijastro e hijo mayor de la princesa Mette-Marit, fue formalmente acusado de 32 delitos, entre ellos cuatro violaciones, y podría enfrentar hasta diez años de prisión si la Justicia lo declara culpable.

El príncipe Haakon se expresó sobre los delitos de Marius Borg

En declaraciones a la prensa, Haakon mantuvo la compostura y apeló a la institucionalidad: “Les corresponde a los tribunales decidir”. El heredero al trono añadió que la familia seguirá cumpliendo con sus deberes oficiales “lo mejor posible, como siempre”, pese a reconocer que la situación es “desafiante y difícil para todos los implicados”.

Marius Borg

La acusación contra Borg, de 28 años, incluye además de los cargos por violación, delitos de maltrato en relaciones íntimas, grabaciones sin consentimiento, amenazas, lesiones y diversas infracciones. “Son hechos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas”, advirtió el fiscal general Sturla Henriksbo, encargado del caso. El proceso judicial seguirá su curso hasta enero de 2026, cuando Marius Borg deberá comparecer en el banquillo de los acusados. Hasta entonces, la Casa Real noruega ha reiterado su postura: “El asunto corresponde a los tribunales”. Una declaración que busca marcar distancia frente a la presión mediática e institucional que rodea al caso.

El contexto no podría ser más sensible: la noticia estalló en plena celebración del cumpleaños de la princesa Mette-Marit, quien enfrenta el escenario más difícil para su hijo. Mientras tanto, la Fiscalía insiste en que no habrá privilegios ni sanciones adicionales por su parentesco con la familia real: “Habrá igualdad ante la ley. No será tratado ni más duro ni más indulgente por su origen”.

Con las pruebas en investigación —que incluyen denuncias de exparejas, vídeos incautados y presuntas violaciones de órdenes de alejamiento—, la opinión pública internacional mantiene el foco en un proceso que amenaza con dejar una huella imborrable en la historia reciente de la monarquía noruega. Es por esto que el príncipe Haakon emitió su postura al respecto.

F.A