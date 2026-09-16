La boda de Alejandra de Hannover, la hija de Carolina de Mónaco: de las flores de diamante a la tiara histórica

Alejandra de Hannover, la hija de Carolina de Mónaco, se casará con Ben-Sylvester Strautmann, así lo anunció la princesa en su propia red social. Aunque no quiso revelar más sobre este acontecimiento, todos los detalles sobre la boda ya despiertan grandes expectativas.

Las joyas históricas que podría lucir Alejandra de Hannover en su boda

Alejandra de Hannover atraviesa una de las etapas más especiales de su vida. La hija de Carolina de Mónaco y Ernesto de Hannover anunció su compromiso con Ben-Sylvester Strautmann, su pareja desde hace una década, mediante su cuenta de Instagram. Además de convertirse en uno de los acontecimientos más esperados dentro de las familias reales europeas, su boda promete convertirse en una oportunidad para volver a ver algunas de las joyas históricas que forman parte de su legado familiar.

A sus 27 años, Alejandra de Hannover representa la unión de dos de las dinastías más reconocidas de Europa. Por parte de su madre, pertenece a la familia Grimaldi de Mónaco, mientras que por su padre forma parte de la Casa de Hannover. Un doble linaje que podría tener su reflejo en uno de los detalles más observados de su enlace: las joyas que elegirá para completar su look de novia.

Alexandra de Hannover y Ben-Sylvester Strautmann anunciaron que se casan

La joven se casará con Ben-Sylvester Strautmann, exjugador de básquet de origen alemán y empresario, con quien mantiene una relación desde hace varios años. Tras confirmar públicamente su compromiso, todas las miradas se posaron sobre el impresionante anillo que ahora luce en su mano y que ya anticipa el nivel de las piezas que podrían acompañarla el día de su casamiento.

Se trata de un espectacular diamante amarillo de 4,80 quilates, con talla cojín, acompañado por otros dos diamantes de talla trillón. La pieza está engastada en una combinación de oro blanco y amarillo y fue creada por el reconocido joyero italiano Antinori di San Pietro.

Alexandra de Hannover posando con su anillo de compromiso

Teniendo en cuenta el importante legado familiar de Alejandra de Hannover, existe la posibilidad de que alguna de las históricas joyas de los Grimaldi o de los Hannover vuelva a salir del joyero para acompañar a la novia. Entre las piezas que podrían convertirse en protagonistas aparece una especialmente vinculada a su madre. Se trata de un espectacular arreglo floral cubierto de diamantes que Carolina de Mónaco lució durante la gran cena previa al enlace matrimonial de Federico y Mary de Dinamarca.

La joya, de inspiración floral, forma parte de las piezas que fueron utilizadas en distintas ocasiones por mujeres de la dinastía y podría ser una de las opciones para Alejandra de Hannover si decide continuar con esta tradición familiar. De esta manera, un accesorio que ya pasó por Carolina de Mónaco podría volver a cobrar protagonismo, esta vez como parte del estilismo nupcial de una nueva generación de los Grimaldi.

Alejandra de Hannover y su madre, Carolina de Mónaco

Por vía paterna, la princesa Alejandra de Hannover también tiene acceso a algunas de los diseños más emblemáticas vinculados a la Casa de Hannover. Entre ellas se encuentra una de las tiaras más antiguas y cargadas de historia: la tiara de Brunswick. Su historia se remonta a 1913, cuando tuvo lugar el matrimonio entre la princesa Victoria Luisa, única hija del káiser Guillermo II, y Ernesto Augusto de Hannover.

La unión entre ellos tuvo además una importancia política e histórica, ya que permitió poner fin a décadas de enfrentamientos entre las casas de Hohenzollern y Hannover. El conflicto se había profundizado después de la anexión del territorio de Hannover en 1866 y el posterior enfrentamiento entre ambas familias. En ese contexto, el matrimonio adquirió una dimensión que fue mucho más allá de lo sentimental. Ernesto Augusto debió renunciar a sus pretensiones sobre el trono de Hannover a cambio del reconocimiento imperial sobre el Ducado de Brunswick.

Alejandra de Hannover

Como símbolo de aquella unión, el pueblo de Brunswick obsequió a la recién casada una espectacular tiara que con el tiempo pasó a ser conocida precisamente con el nombre del ducado. La joya tiene, además, un origen todavía más antiguo. Fue elaborada a comienzos del siglo XIX y su historia está vinculada a la emperatriz Josefina, primera esposa de Napoleón Bonaparte. Su creación está protagonizada por tres grandes diamantes centrales y una delicada corona de laurel que recorre la parte superior de la tiara.

El legado de Grace Kelly que podría lucir su nieta Alejandra de Hannover

La elección de las joyas también podría tener un significado especial por otra razón. Alejandra de Hannover es nieta de Grace Kelly, una de las mujeres más icónicas de la historia de Mónaco y una de las novias reales más recordadas del siglo XX.

La actriz estadounidense se convirtió en princesa de Mónaco después de su matrimonio con Rainiero III en 1956 y desde entonces su imagen quedó ligada para siempre al glamour, la elegancia y las grandes joyas de la familia Grimaldi. Por eso, el casamiento de Alejandra de Hannover podría representar también una nueva oportunidad para recuperar parte de ese legado.

Alejandra de Hannover

Si bien todavía no se conocen los detalles definitivos de su look nupcial, la expectativa está puesta en saber si elegirá alguna joya perteneciente a la familia o si recurrirá a otras que tengan un significado especial para ella. De esta manera, la boda deAlejandra de Hannover, la hija de Carolina de Mónaco, hace ilusionar sobre la posibilidad de verla llevar el arreglo floral cubierto de diamantes o la tiara histórica, conocida como Brunswick y vinculada a la Casa de Hannover.