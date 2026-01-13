Raphaël Elmaleh, el nieto de Carolina de Mónaco que fue marginado de la realeza por ley

Carlota Casiraghi lleva una vida discreta pese a ser una de las integrantes de la familia Grimaldi. A pesar de haber crecido rodeada de cámaras y ser hija de la princesa Carolina de Mónaco, lleva años intentando mantener su vida familiar lejos del foco mediático para preservar el crecimiento y la rutina de sus hijos, Raphaël y Balthazar.

Por qué Raphaël Elmaleh no tiene título nobiliario ni tiene derecho a la sucesión

En el caso de Raphaël Elmaleh Casiraghi, el hijo mayor de Carlota Casiraghi y el actor francés Gad Elmaleh, que actualmente tiene 11 años, el pequeño creció alejado de los flashes gracias a que sus padres cuidaron su exposición. Si bien suele estar presente en los eventos oficiales de la realeza europea para acompañar a su madre, esto no afectó su bajo perfil y estilo de vida reservado.

Lo cierto es que el pequeño Raphaël, a pesar de ser nieto de una princesa, no posee título real ni es considerado en la sucesión real. Por un lado, el padre de Carlota Casiraghi no pertenecía a la nobleza, y las reglas del principado establecen que los hijos nacidos de matrimonios con personas sin rango aristocrático no pueden recibir tratamiento de príncipe o princesa.

Carlota Casiraghi y sus hijos

De ese modo, Carlota conserva su lugar dentro del árbol genealógico monegasco, pero sin rango oficial, y lo mismo sucede con sus hijos, Raphaël y Balthazar. Por otra parte, sus herederos forman parte de la línea terciara de sucesión. Por esta razón, tanto ella como ellos están lejos de pelear por un título de la realeza.

La Constitución del Principado de Mónaco tiene una regla estricta sobre la sucesión real, siendo favorecedora hacía los hombres: "La sucesión al trono abierta por fallecimiento o abdicación recae en la descendencia directa y legítima del príncipe reinante, por orden de primogenitura, con preferencia del varón sobre la mujer, en el mismo grado de parentesco".

Por esta razón, sus hermanos Andrea y Pierre y sus respectivas familias, son los que mejor posicionados están dentro de la línea de sucesión, ya que ambos son hijos varones de la princesa Carolina de Mónaco y cumplen con los requisitos establecidos por la Constitución del Principado. En este esquema, Carlota y sus hijos quedan varios escalones más abajo, lo que refuerza la imagen discreta y alejada de cualquier aspiración real.

Cómo es Raphaël Elmaleh, el nieto de Carolina de Mónaco e hijo de Carlota Casiraghi

Hace algunos años, Carlota Casiraghi tuvo una relación con el actor de origen marroquí Gad Elmaleh, quince años mayor que ella, con quién tuvo a su primer hijo, Raphaël Elmaleh. Tras separarse, la hija de Carolina de Mónaco conoció a Dimitri Rassam, con quien contrajo enlace y fue madre por segunda vez cuando nació Balthazar.

En recientes entrevistas, Carlota Casiraghi contó que su hijo Raphaël es un niño despierto y curioso, con sentido del humor y una gran pasión por la lectura. Entre los cómics clásicos que leyó se encuentran Tintín y Los Pitufos. Además, reveló que quedó fascinado con El Principito, un título que también marcó a Dimitri Rassam, el actual marido de la princesa, quien produjo la película animada basada en esa obra.

Carlota Casiraghi

Por su parte, su expareja Gad Elmaleh se animó a hablar de su hijo en el medio francés Le Monde, donde reveló que Raphaël heredó de él su gran sentido del humor. “Mi hijo me dijo hace poco que hacerse una prueba de PCR era como bucear bajo el agua. Me pareció una genialidad”, contó entre risas y con orgullo el humorista. Estas ocurrencias tan creativas como espontáneas lo sorprenden día a día y en esa ocasión no dudó en contarlas al aire.

Cabe recordar que el menor nació el 17 de diciembre de 2013 y es fruto de una relación breve pero que dejó una huella importante en sus protagonistas. Luego de tres años, finalizaron su historia de amor y desde ahí mantuvieron una relación cordial basada en el respeto y la crianza compartida. De hecho, Gad Elmaleh se instaló en Francia para estar más cerca de su hijo, a pesar de su agenda internacional como comediante.

Carlota Casiraghi y sus hijos

De esta manera, Raphaël Elmaleh, el nieto de Carolina de Mónaco que fue marginado de la realeza por ley, es un pequeño de 11 años que crece lejos del foco público, con gran sentido del humor y una marcada inclinación por la lectura, cultivando así un perfil reservado y una infancia tradicional pese a su ilustre linaje.