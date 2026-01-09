Philippe Junot, el hombre que impidió que Carolina de Mónaco sea Reina de Inglaterra

Philippe Junot y Carolina de Mónaco protagonizaron en 1978 uno de los matrimonios más comentado de la monarquía. El empresario francés, que murió, este viernes 9 de diciembre, a sus 85 años, y la princesa sellaban su amor en medio de enojos y disgusto por parte de la familia de ella.

Su fama de mujeriego y de comprometerse poco con sus relaciones amorosas hacían dudar sobre si sería un buen marido para Carolina de Mónaco. De hecho, en aquel entonces, su belleza, simpatía y rebeldía cautivaba a todos los príncipes más importantes. Carlos de Inglaterra, que era el príncipe heredero de la corona, fue uno de ellos. El actual rey, que está casado con Camila Parker Bowles, contaba con el visto bueno de los padres de ella y podrían haber sido marido y mujer, por lo que hoy Carolina tendría el título de reina de Inglaterra.

A su madre Grace le gustaba para su hija otro príncipe, aunque sin corona, Ernesto de Hannover, con quien muchos años después, y terminado su vínculo con Philippe Junot, se casó y tuvo una hija, la princesa Alexandra. Sin embargo, este matrimonio también terminó aunque nunca se divorciaron. Según trascendió, esta decisión de no firmar los papeles tiene que ver con que Carolina desea mantener el estatus en el núcleo europeo que no le da el principado de Mónaco.

La decisión de Carolina en aquel entonces fue casarse por primera vez con Philippe Junot, de quien se mostró perdidamente enamorada pese a la negación de su entorno. Su Rainiero tardó en acostumbrarse a la idea de que su hija se casara tan joven y con una persona que no estaba acostumbrada a los códigos de la realeza. Durante una breve entrevista a la prensa local en 1978, la heredera expresó con total sinceridad sobre el deseo de su familia: “No puedo negarlo, mis padres esperaban que mi marido fuera un príncipe de sangre azul”.

En este sentido, reconoció que su historia de amor con él le trajo problemas: “Naturalmente, hubo discusiones con mi padre, pero ¿qué hija no las ha tenido con el suyo? Finalmente, los sentimientos que me unen a Philippe lo convencieron”. Pese a la intensidad y pasión que demostraban Carolina de Mónaco y Philippe Junot en aquel entonces, dos años más tarde decidieron separarse en medio de rumores de infidelidad por parte de él. “Todo ha terminado entre ella y yo. Cada uno es libre de actuar como le plazca”, afirmó el empresario francés en 1980.

En la madrugada de este viernes 9 de diciembre, se conoció que Philippe Junot, el empresario francés y primer marido de Carolina de Mónaco, falleció a sus 85 años en Madrid. La triste noticia fue confirmada por su hija mayor, Victoria Junot, fruto de su matrimonio con Nina Wendelboe-Larsen, con quien tuvo tres hijos, mediante un conmovedor posteo que le dedicó en su red social de Instagram.

“Con el corazón roto, me entristece anunciar el fallecimiento de mi padre. Partió de este lado del mundo en paz, rodeado de su familia, el 8 de enero de 2026 en Madrid, después de una vida larga, hermosa y llena de aventuras”, comenzó su primogénita junto a fotos vintage y actuales de Philippe Junot.

Luego, agregó con profundo dolor: "Un abuelo de 3 casi 4. A mi legendario Papa, cómo te amamos... Te vamos a extrañar, sin palabras adecuadas. Gracias por todas las risas y las aventuras, mostrándonos tu mundo y la inspiración para llegar a mayores alturas".

Su emotivo mensaje continuó con sentidas palabras dedicadas a él: "Gracias por tu amor que nunca nos dejará. Qué privilegio haber vivido a tu lado, un verdadero caballero. Un capitulo difícil de cerrar pero seguiremos sonriendo y viviendo y riendo al máximo tal como él quisiera que todos lo hiciéramos". Por último, Victoria Junot expresó para despedir a su padre Philippe Junot: "Hasta que nos volvamos a encontrar".