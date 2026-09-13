Se casa Alexandra de Hannover, la hija de Carolina de Mónaco que rechazó a la Corona por su fe

La realeza europea celebra una noticia muy esperada dentro del círculo íntimo de la familia Grimaldi. Alexandra de Hannover, la hija menor de la princesa Carolina de Mónaco y de Ernesto de Hannover, confirmó su matrimonio con el empresario y exjugador de básquet alemán Ben-Sylvester Strautmann.

Alexandra de Hannover mostró su anillo en redes sociales

Con 27 años de edad, la joven eligió sus redes sociales para compartir la feliz noticia junto a un deslumbrante anillo de compromiso. En este momento tan íntimo y romántico también estuvo presente la mascota de la pareja, Eloise, participó como testigo de la pedida de mano que conmocionó a todos.

No faltó la foto del anillo con su mascota Eloise, de Alexandra de Hannover

Alexandra de Hannover: Una década de amor y un nuevo hogar

La historia entre Alexandra y Ben-Sylvester se consolida a paso firme desde hace diez años. Ambos formalizaron su noviazgo de manera pública en el tradicional Baile de la Rosa de Montecarlo y, desde ese instante, el joven empresario se integró por completo en los eventos de la familia principesca con un perfil sumamente bajo y elegante.

Diez años de noviazgo: Alexandra de Hannover y Ben-Sylvester Strautmann, ex ugador de básquet y empresario

La llegada del matrimonio se encuentra precedida por profundos cambios en la cotidianidad de la princesa. Meses antes del anuncio oficial, Alexandra tomó la determinación de dejar el hogar materno para instalarse en su propio departamento. Esta mudanza representó un paso clave hacia su independencia definitiva, un proceso de crecimiento personal donde su inseparable perrita Eloise se convirtió en su mejor compañera de aventuras cotidianas.

La convicción religiosa que apartó a Alexandra de Hannover de la Corona británica

Más allá de su pertenencia a la aristocracia europea, la figura de Alexandra acaparó titulares mundiales debido a una decisión doctrinal muy firme vinculada a su profunda fe. A pesar de ocupar un lugar legítimo en la línea de sucesión al trono británico por ser descendiente directa de la reina Victoria a través de la histórica casa real de Hannover, la joven princesa resignó de manera completamente voluntaria esa posibilidad institucional.

A Alexandra de Hannover siempre se la conoció como la integrante perfil bajo de los Grimaldi

El motivo principal de dicha renuncia radicó en su conversión al catolicismo y su firme decisión de bautizarse bajo los preceptos de esta religión. Las estrictas leyes del Reino Unido establecen sin excepciones que cualquier miembro de la realeza que profese la fe católica pierde de forma automática sus derechos dinásticos al trono británico. Alexandra eligió priorizar sus convicciones espirituales por encima de los privilegios monárquicos, un gesto genuino que definió su fuerte personalidad.

Expectativa total por la boda de Alexandra de Hannover

El Principado de Mónaco no vivencia una boda real desde los enlaces celebrados en 2019, motivo por el cual este compromiso genera una enorme ilusión tanto entre los royals como entre los fieles seguidores de la moda. Diversos miembros cercanos de la familia reaccionaron de inmediato con mensajes públicos de felicitación para la pareja, augurando una celebración inolvidable.

Todos están expectantes por la fecha de la boda de Alexandra de Hannover

Por ahora, los futuros esposos deciden mantener bajo estricto secreto los detalles logísticos de la gran fiesta. Todavía no trasciendió la fecha exacta ni la locación definitiva donde se concretará la ceremonia, aunque los expertos en realeza especulan con una cumbre exclusiva en la Costa Azul.

Con un noviazgo más que consolidado, una independencia habitacional ya lograda y el respaldo incondicional de su madre, Alexandra de Hannover transita uno de los momentos más plenos, libres y felices de toda su vida.

Fotos: instagram: Alex.Hanover