Durante el otoño de 2001, Kate Middleton y el príncipe Guillermo se conocieron en la Universidad de St. Andrews (Escocia). Aunque su relación comenzó como una linda amistad, poco a poco la pareja se fue enamorando. Fue en marzo de 2002, cuando la joven Middleton desfiló durante una recaudación benéfica para las víctimas del atentado terrorista de las Torres Gemelas, y en primera fila se encontraba Guillermo presente. En la fiesta posterior a esa misma noche, se vio a la pareja besándose y desde entonces todo el mundo dio por hecho el noviazgo real.

El plan de Kate Middleton para ahuyentar a las jóvenes que acosaban al príncipe Guillermo

Es cierto que Middleton y el príncipe estuvieron a punto de no conocerse, debido a que la royal estaba barajando la posibilidad de estudiar en otra universidad, y según revelan algunas fuentes tenía puestos sus ojos en el príncipe Harry. Finalmente, Kate terminó eligiendo esta universidad en Escocia y el destino hizo que se cruzara con el hijo del Rey Carlos III.

Mientras se encontraba cursando sus estudios en Historia del Arte, el hijo de Lady Di no pasaba desapercibido por ser quién era y por el atractivo físico que volvía locas a las adolescentes. Si bien el príncipe de Gales tuvo que esforzarse por conquistar a Kate, lo cierto es que la joven había sido su amor platónico durante la adolescencia, y fue ella quién ideó un plan para ahuyentar a las jóvenes que acosaban al príncipe.

En su libro “Kate: The Future Queen”, Katie Nicholl cuenta una divertida anécdota protagonizada por Kate Middleton y el príncipe Guillermo antes de comenzar a salir. “Una chica estaba coqueteando con Will en una fiesta y se estaba volviendo bastante incómodo porque no podía quitársela de encima. Estaba siendo muy educado, pero esta chica simplemente no entendió la indirecta. De repente, Kate se le acercó por detrás y lo abrazó. Él dijo: ‘Oh, lo siento, pero tengo novia’, y él y Kate se fueron riéndose” asegura Laura Warshauer, una amiga de la pareja que presenció aquel momento narrado en el libro. Lo cierto es que el hijo de Lady Di agradeció el gesto a su entonces amiga Kate.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton comenzaron su noviazgo y varios años después, en 2007, la pareja vivió su primera crisis. Existen distintas teorías al respecto: una señala que fue Camilla Parker Bowles quién le recomendó al príncipe Carlos que le pidiera a su hijo tomarse un respiro antes de proponerle matrimonio; otra indica que la ruptura habría sido ficticia para que Kate pueda descansar de la prensa; y otra versión habla de una ruptura que habría decidido la royal. Meses después la pareja retomó su romance. En abril del 2011 Guillermo y Kate pasaron el altar, y fruto de su relación nacieron George, Charlotte y Louis.

Qué opinan los hijos de Kate Middleton sobre el pasado de su madre:

Cuando la Reina Isabel II murió, Kate Middleton reveló el tierno gesto que tuvo el príncipe Louis ante la triste noticia. El hijo menor de los príncipes de Gales, junto a sus hermanos, el príncipe George y la princesa Charlotte, tenían una gran estima por la fallecida monarca, y en más de una oportunidad suelen preguntarle a su madre sobre la historia de la Familia Real británica. En los últimos días, la esposa del príncipe Guillermo reveló qué opinan sus hijos respecto a su pasado.

Durante los diez días que duró la Operación Puente de Londres, Kate Middleton y el príncipe Guillermo se encargaron de acompañar al público que se había acercado a las distintas inmediaciones, donde transitó el féretro con los restos de la Reina Isabel II, para despedir a la monarca. Junto a los ciudadanos, Kate mantuvo una conversación, a quienes confesó algunos detalles de la intimidad familiar.

Uno de los detalles que más llamó la atención a la princesa de Gales en aquel momento, fue una persona que se acercó llevando la bandera de su compromiso con el futuro Rey. Recordemos que Kate y Guillermo de Gales se conocieron durante su etapa universitaria. La pareja anunció su compromiso en noviembre de 2010 y se casaron seis meses después, en abril de 2011.

Los futuros reyes de Reino Unido llevan juntos casi dos décadas y la famosa fotografía del día de su compromiso en el Palacio de Buckingham, recorrió el mundo. En la actualidad, Kate y Guillermo formaron una cálida familia, y según contó la princesa de Gales a los ciudadanos, suelen pasar tiempo junto a sus hijos viendo fotografías del pasado.

“Mamá, pareces tan joven” es uno de los divertidos comentarios que suelen hacer el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, cuando ven imágenes de sus padres durante su etapa universitaria. La princesa de Gales reconoció ante los ciudadanos que las opiniones de sus hijos la hacen reír.

