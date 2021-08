Conocé el refugio secreto en Escocia del príncipe Guillermo y Kate Middleton 

El príncipe Guillermo y Kate Middleton pasaron gran parte del confinamiento por la pandemia de coronavirus en Anmer Hall, una casa de arquitectura georgiana, al este de Inglaterra, en Norfolk. Aunque su principal residencia es el apartamento 1A del palacio de Kensington, en Londres; los duques de Cambridge tienen un refugio poco conocido, cercano al castillo de Balmoral en Escocia, que heredaron de la Reina Madre.

Conoce el refugio secreto en Escocia del príncipe Guillermo y Kate Middleton

El 30 de marzo de 2002 falleció Isabel Bowes-Lyon, la esposa del rey Jorge VI. Poco antes de morir, le regaló a su bisnieto, el príncipe Guillermo, una pequeña casa de campo, llamada Tam-Na-Ghar, ubicada en la residencia de verano de la reina Isabel II, en Escocia.

Si bien existen pocos registros fotográficos de la propiedad, solo se sabe que la misma cuenta con solo tres habitaciones. Aquí es donde los duques de Cambridge hicieron sus primeras escapadas románticas, cuando empezaron a conocerse en 2001.

El castillo de Balmoral sigue siendo el lugar elegido por la familia real británica para vacacionar desde 1852. La enorme propiedad, con más de 150 edificios, fue adquirida por el príncipe Alberto para su esposa, la reina Victoria. Según la princesa Eugenia es “el lugar más hermoso del mundo”, y quienes también tienen una residencia aquí son el príncipe Carlos y Camilla.

A menudo, Guillermo y Kate visitan a la reina durante los veranos, junto a sus hijos. No obstante, se supo la semana pasada, que los duques de Cambridge habían elegido para vacacionar las Islas Sorlingas, en Cornualles, junto a sus tres hijos. Este es el lugar donde el príncipe pasaba los veranos junto a su fallecida madre, Lady Di.

Kate Middleton asume nuevas funciones tras el retiro del príncipe Harry

Desde que Meghan Markle y el príncipe Harry anunciaron que dejarían de ser miembros activos y sociales de la Familia Real británica, debieron modificarse las obligaciones y responsabilidades que correspondían a los duques de Sussex. El domingo pasado, el periódico Times, informó que Kate Middleton fue seleccionada como nueva mecenas de la Rugby Football Union, y que se anunciará oficialmente antes de la próxima Copa del Mundo de Rugby.

Luego de presentar su primer libro “Portrait of Our Nation in 2020”, la esposa del príncipe Guillermo, que viene realizando obras benéficas tras fundar un nuevo centro para la investigación de la primera infancia, fue la elegida en el traslado de tareas, para desempeñar un trabajo de alto nivel.

Por su parte, la princesa Ana asumirá el cargo de Capitana General de la Marina Real Británica. “La princesa Ana ya ha hecho muchas cosas con nosotros a lo largo de los años. Tiene contactos muy destacados en la marina y, en consecuencia, una especial debilidad por los Marines Reales. Nos sentimos muy a gusto con ella, máxime teniendo en cuenta su impresionante historial deportivo” confirmó una fuente cercana al diario Times.

Hasta principios de este año, estas responsabilidades le correspondían al príncipe Harry. Pero como el hijo del príncipe Carlos y su esposa, se fueron de la Corona para tener su independencia económica, en febrero de este año firmaron importantes acuerdos con Netflix y Spotify, además de crear su fundación Archewell.

Luego de la entrevista con Oprah Winfrey, la casa real británica anunció que los duques de Sussex cesarían sus funciones en algunas organizaciones benéficas relacionadas con la reina, entre ellas las ligas de rugby, la Asociación Universitaria de la Commonwealth, la Queen’s Commonwealth Trust y el National Theatre. Una fuente reveló al periódico The Sun que Harry se encontraba destrozado ante la perspectiva de perder sus tres nombramientos militares.

Kate es la elegida para desempeñarse en esta función ya que es una gran seguidora del deporte. En el año 2015 llenó los titulares gracias a su respuesta durante un partido celebrado en la Copa del Mundo de Rugby de ese año. Años atrás, su hermana Pippa Middleton reveló a Vanity Fair la importancia del rugby para su familia, que solían practicarlo los días sábados, durante distintos eventos sociales.

